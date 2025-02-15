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  • Кубок сильнейших. Гонка преследования. Смольский убежит первым, Коновалов – 2-м, Авсеенко – 3-м, Халили – 5-м, Латыпов – 10-м
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Кубок сильнейших. Гонка преследования. Смольский убежит первым, Коновалов – 2-м, Авсеенко – 3-м, Халили – 5-м, Латыпов – 10-м

Смольский, Халили, Латыпов выступят в пасьюте на Кубке сильнейших по биатлону.

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Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 13:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Савелий Коновалов – 0:49

3. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1:00

4. Александр Корнев – 1:08

5. Карим Халили – 1:10

6. Евгений Сидоров – 1:15

7. Рустам Каюмов – 1:19

8. Степан Данилов (Беларусь) – 1:26

9. Максим Воробей (Беларусь) – 1:28

10. Эдуард Латыпов – 1:31

11. Никита Лобастов (Беларусь) – 1:33

12. Дмитрий Иванов – 1:39

13. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1:46

14. Никита Поршнев – 1:48

15. Алексей Вагин – 1:50...

21. Александр Логинов – 2:02...

23. Антон Бабиков – 2:05...

29. Кирилл Бажин – 2:29...

38. Александр Поварницын – 3:18

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
сборная Беларуси
гонка преследования
Кубок сильнейших спортсменов
результаты
logoМаксим Воробей
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Логинов
logoНикита Поршнев
Илья Авсеенко
Кирилл Бажин
Евгений Сидоров
logoКарим Халили
Александр Корнев
Дмитрий Иванов
Степан Данилов
Рустам Каюмов
Антон Смольский
logoНикита Лобастов
logoАлександр Поварницын
Алексей Вагин
Савелий Коновалов
logoАнтон Бабиков
logoДмитрий Лазовский
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