Кубок сильнейших. Гонка преследования. Смольский убежит первым, Коновалов – 2-м, Авсеенко – 3-м, Халили – 5-м, Латыпов – 10-м
Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 13:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Савелий Коновалов – 0:49
3. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1:00
4. Александр Корнев – 1:08
5. Карим Халили – 1:10
6. Евгений Сидоров – 1:15
7. Рустам Каюмов – 1:19
8. Степан Данилов (Беларусь) – 1:26
9. Максим Воробей (Беларусь) – 1:28
10. Эдуард Латыпов – 1:31
11. Никита Лобастов (Беларусь) – 1:33
12. Дмитрий Иванов – 1:39
13. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1:46
14. Никита Поршнев – 1:48
15. Алексей Вагин – 1:50...
21. Александр Логинов – 2:02...
23. Антон Бабиков – 2:05...
29. Кирилл Бажин – 2:29...
38. Александр Поварницын – 3:18
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий