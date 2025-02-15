Кубок сильнейших. Гонка преследования. Смольский убежит первым, Коновалов – 2-м, Авсеенко – 3-м, Халили – 5-м, Латыпов – 10-м

Смольский, Халили, Латыпов выступят в пасьюте на Кубке сильнейших по биатлону.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов Раубичи, Беларусь Мужчины Гонка преследования Начало – 13:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ». Старт-лист 1. Антон Смольский (Беларусь) 2. Савелий Коновалов – 0:49 3. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1:00 4. Александр Корнев – 1:08 5. Карим Халили – 1:10 6. Евгений Сидоров – 1:15 7. Рустам Каюмов – 1:19 8. Степан Данилов (Беларусь) – 1:26 9. Максим Воробей (Беларусь) – 1:28 10. Эдуард Латыпов – 1:31 11. Никита Лобастов (Беларусь) – 1:33 12. Дмитрий Иванов – 1:39 13. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1:46 14. Никита Поршнев – 1:48 15. Алексей Вагин – 1:50... 21. Александр Логинов – 2:02... 23. Антон Бабиков – 2:05... 29. Кирилл Бажин – 2:29... 38. Александр Поварницын – 3:18 Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах