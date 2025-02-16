Динара Смольская: «Сегодня я проиграла золото, проиграла его не очень характерно для меня»

Динара Смольская заявила, что проиграла золото в пасьюте на Кубке сильнейших.

Белорусская биатлонистка стала второй, победила россиянка Наталия Шевченко.

«Сегодня я проиграла золото, проиграла его не очень характерно для меня. И на дистанции упустила (соперницу), и на рубеже последний выстрел (смазала)... Такой спортсмен, как я, не должен промахиваться. Очень хотелось попасть, к пятому выстрелу накопилось желание, немного отвлеклась на трибуны. Выцеливала, а нужно было работать в своем темпе.

И девчонки будут хотеть выиграть золото, буду настраиваться еще серьезнее на гонки», – сказала Смольская.