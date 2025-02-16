Динара Смольская: «Сегодня я проиграла золото, проиграла его не очень характерно для меня»
Динара Смольская заявила, что проиграла золото в пасьюте на Кубке сильнейших.
Белорусская биатлонистка стала второй, победила россиянка Наталия Шевченко.
«Сегодня я проиграла золото, проиграла его не очень характерно для меня. И на дистанции упустила (соперницу), и на рубеже последний выстрел (смазала)... Такой спортсмен, как я, не должен промахиваться. Очень хотелось попасть, к пятому выстрелу накопилось желание, немного отвлеклась на трибуны. Выцеливала, а нужно было работать в своем темпе.
И девчонки будут хотеть выиграть золото, буду настраиваться еще серьезнее на гонки», – сказала Смольская.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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