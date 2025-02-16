Анастасия Халили: «Сегодняшняя медаль очень ценна для меня. Рада работе как на трассе, так и на рубеже»
Анастасия Халили назвала ценной свою медаль на Кубке сильнейших по биатлону.
Сегодня Халили завоевала бронзу в гонке преследования в Раубичах. Победила Наталия Шевченко, второй стала белоруска Динара Смольская.
«Рада сегодняшней работе как на трассе, так и на рубеже. Очень много сил отдала, догоняя на первых кругах, и на последнем вроде зацепилась за Наталией, но на подъеме она убежала, и я пыталась достать Динару Смольскую, но не смогла. Хорошо себя чувствую и в хорошем состоянии. Сегодняшняя медаль очень ценна для меня», – сказала Халили.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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