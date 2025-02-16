Наталия Шевченко о победе в пасьюте: «Все плыло в глазах, ехала уже на автомате. У меня всегда быстрый финиш, делала ставку на это»

Наталия Шевченко рассказала, что у нее плыло в глазах во время гонки в Раубичах.

В воскресенье россиянка Шевченко выиграла пасьют на Кубке сильнейших по биатлону, допустив два промаха. Второй финишировала белоруска Динара Смольская (+3,0), третьей – Анастасия Халили (+9,3).

«Я не знала, что на последнем круге было отставание 12 секунд. Мне кричали, что восемь. Видела только Динару и пыталась догнать. Может, по виду казалось, что мне легко, но у меня все плыло в глазах, ехала уже на автомате.

Знаю, что у меня всегда быстрый финиш, делала ставку на это. Главное было отстрелять на ноль на последнем рубеже, чтобы был какой‑то шанс.

На третьем рубеже, когда промазала первым выстрелом, сразу себя остановила, подумала, что больше ошибаться нельзя, доработала до конца.

Когда перед последним рубежом был отрыв 30 секунд, надеялась только на ошибку Динары и свою стрельбу», – сказала Шевченко.