Анастасия Халили: «Смотрю каждую гонку на чемпионате мира. Немножко досадно, потому что вижу, как лидируют девушки, с которыми я соревновалась»

Биатлонистка Анастасия Халили рассказала, что смотрит каждую гонку на ЧМ-2025.

– Смотрю каждую гонку на чемпионате мира в Ленцерхайде. Немножко досадно, потому что сейчас подошло время для спортсменов моего поколения. И я вижу, как лидируют девушки, с которыми я соревновалась на Кубках IBU и на первенстве мира. Конечно, проводя такую параллель, ты понимаешь, что мог бы сейчас на Кубке мира и чемпионате мира показывать результаты, схожие с их результатами.

– Некоторые лыжники сейчас тренировались в Италии, держа в голове Олимпийские игры‑2026. Вам бы хотелось провести такой сбор?

– Я бы хотела провести сборы в Италии, но мы не можем проводить тренировки без стрелковой подготовки. К сожалению, вывезти оружие за границу очень проблематично для нас, – сказала Халили.