Анастасия Халили: «Смотрю каждую гонку на чемпионате мира. Немножко досадно, потому что вижу, как лидируют девушки, с которыми я соревновалась»
Биатлонистка Анастасия Халили рассказала, что смотрит каждую гонку на ЧМ-2025.
– Смотрю каждую гонку на чемпионате мира в Ленцерхайде. Немножко досадно, потому что сейчас подошло время для спортсменов моего поколения. И я вижу, как лидируют девушки, с которыми я соревновалась на Кубках IBU и на первенстве мира. Конечно, проводя такую параллель, ты понимаешь, что мог бы сейчас на Кубке мира и чемпионате мира показывать результаты, схожие с их результатами.
– Некоторые лыжники сейчас тренировались в Италии, держа в голове Олимпийские игры‑2026. Вам бы хотелось провести такой сбор?
– Я бы хотела провести сборы в Италии, но мы не можем проводить тренировки без стрелковой подготовки. К сожалению, вывезти оружие за границу очень проблематично для нас, – сказала Халили.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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