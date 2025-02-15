Анастасия Шевченко о чемпионате мира: «Очень обидно, что нас там нет. Трасса в Ленцерхайде – моя любимая»
С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.
– Следите ли за чемпионатом мира по биатлону?
– Если честно, трасса в Ленцерхайде – моя любимая. Я там завоевала свои первые юниорские золотые медали, поэтому очень обидно, что нас не допустили. А так да, конечно, слежу. Знаю, какой там подход к рубежам, как в горах может «вырубить». Очень обидно, что нас там нет, – сказала Анастасия Шевченко.
Сегодня Анастасия заняла третье место в спринте на Кубке сильнейших в Раубичах. Победила Наталия Шевченко, второй стала Динара Смольская.
– В первый раз мы с Наташей стояли здесь на пьедестале именно здесь, в Раубичах. Поэтому очень хотелось повторить. Но я осталась на третьей ступеньке пьедестала, а Наташа все‑таки выросла и взяла золотую медаль. Я очень рада за нее и за нас обеих.
По форме могу сказать, что это практически мой пик. Как сказал Михаил Викторович (Шашилов), я сейчас нахожусь в хорошей форме, и это действительно так. Немного не совладала с эмоциями на стойке. Очень сильно хотела попасть, переволновалась и в итоге не попала.
– Планируете пробежать всю соревновательную программу?
– Да, планирую выступить во всех гонках. Посмотрим, что решит тренерский штаб, на какую эстафету меня поставят. Возможно даже и на обе, – ответила Анастасия.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий