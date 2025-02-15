Анастасия Шевченко о чемпионате мира: «Очень обидно, что нас там нет. Трасса в Ленцерхайде – моя любимая»

Анастасия Шевченко выразила сожаление из-за недопуска россиян до ЧМ по биатлону.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

– Следите ли за чемпионатом мира по биатлону?

– Если честно, трасса в Ленцерхайде – моя любимая. Я там завоевала свои первые юниорские золотые медали, поэтому очень обидно, что нас не допустили. А так да, конечно, слежу. Знаю, какой там подход к рубежам, как в горах может «вырубить». Очень обидно, что нас там нет, – сказала Анастасия Шевченко .

Сегодня Анастасия заняла третье место в спринте на Кубке сильнейших в Раубичах. Победила Наталия Шевченко, второй стала Динара Смольская.

– В первый раз мы с Наташей стояли здесь на пьедестале именно здесь, в Раубичах. Поэтому очень хотелось повторить. Но я осталась на третьей ступеньке пьедестала, а Наташа все‑таки выросла и взяла золотую медаль. Я очень рада за нее и за нас обеих.

По форме могу сказать, что это практически мой пик. Как сказал Михаил Викторович (Шашилов), я сейчас нахожусь в хорошей форме, и это действительно так. Немного не совладала с эмоциями на стойке. Очень сильно хотела попасть, переволновалась и в итоге не попала.

– Планируете пробежать всю соревновательную программу?

– Да, планирую выступить во всех гонках. Посмотрим, что решит тренерский штаб, на какую эстафету меня поставят. Возможно даже и на обе, – ответила Анастасия.