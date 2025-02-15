  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Анастасия Шевченко о чемпионате мира: «Очень обидно, что нас там нет. Трасса в Ленцерхайде – моя любимая»
1

Анастасия Шевченко о чемпионате мира: «Очень обидно, что нас там нет. Трасса в Ленцерхайде – моя любимая»

Анастасия Шевченко выразила сожаление из-за недопуска россиян до ЧМ по биатлону.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

– Следите ли за чемпионатом мира по биатлону?

– Если честно, трасса в Ленцерхайде – моя любимая. Я там завоевала свои первые юниорские золотые медали, поэтому очень обидно, что нас не допустили. А так да, конечно, слежу. Знаю, какой там подход к рубежам, как в горах может «вырубить». Очень обидно, что нас там нет, – сказала Анастасия Шевченко.

Сегодня Анастасия заняла третье место в спринте на Кубке сильнейших в Раубичах. Победила Наталия Шевченко, второй стала Динара Смольская.

– В первый раз мы с Наташей стояли здесь на пьедестале именно здесь, в Раубичах. Поэтому очень хотелось повторить. Но я осталась на третьей ступеньке пьедестала, а Наташа все‑таки выросла и взяла золотую медаль. Я очень рада за нее и за нас обеих.

По форме могу сказать, что это практически мой пик. Как сказал Михаил Викторович (Шашилов), я сейчас нахожусь в хорошей форме, и это действительно так. Немного не совладала с эмоциями на стойке. Очень сильно хотела попасть, переволновалась и в итоге не попала.

– Планируете пробежать всю соревновательную программу?

– Да, планирую выступить во всех гонках. Посмотрим, что решит тренерский штаб, на какую эстафету меня поставят. Возможно даже и на обе, – ответила Анастасия.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoсборная России жен
logoМихаил Шашилов
logoЧемпионат мира по биатлону
logoАнастасия Шевченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
❄️ Кубок сильнейших. Смольский выиграл спринт, Коновалов – 2-й, Авсеенко – 3-й, Халили – 5-й, Латыпов – 10-й, Логинов – 21-й
9040 минут назад
Михаил Дегтярев: «Находимся в коммуникации с МОК, исправили устав. Ждем восстановления признания Олимпийского комитета России»
1242 минуты назад
Самуэльссон о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Чувствую грусть и досаду. Он замечательный спортсмен, очень жаль, что его не будет в следующем году»
1сегодня, 10:58
Домрачева об отстранении россиян и белорусов: «Это не имеет никакого смысла. Для многих рушатся мечты такими несправедливыми решениями»
5сегодня, 10:49
Министр спорта Беларуси: «Наши биатлонисты конкурентоспособны – это победители и призеры Олимпиад, чемпионатов мира. Они все в прекрасной форме»
4сегодня, 10:30
Михаил Дегтярев: «IBU занимает радикальную позицию по недопуску россиян, что абсолютно необоснованно. Лучшая половина биатлона сейчас на Кубке сильнейших»
26сегодня, 10:18
Даниил Серохвостов пропустит спринт на Кубке сильнейших по биатлону
9сегодня, 10:05
Дегтярев о Кубке сильнейших: «Праздник спорта. Спасибо белорусам за прекрасную организацию, будем эту практику продолжать»
5сегодня, 09:36
Наталия Шевченко: «Я выжимала максимум по состоянию. Сегодняшняя победа ничего не значит, в следующих гонках надо показать уровень»
4сегодня, 09:18
Чемпионат мира по биатлону-2025. Спринт. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 40-м, Самуэльссон – 46-м, Йоханнес Бо – 48-м, Жаклен – 50-м, Тарьей Бо – 60-м, Перро – 64-м
21сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
сегодня, 10:52
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
312 февраля, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
512 февраля, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Рекомендуем