Франциска Пройс: «Я решила рискнуть и сделать ставку на скорость стрельбы. Возможно, я поторопилась»

Франциска Пройс считает, что поторопилась во время стрельбы в спринте на ЧМ.

Сегодня немецкая биатлонистка завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде, допустив один промах. Победу одержала француженка Жюстин Брезаз-Буше.

«Конечно, личная медаль была моей целью, иначе я была бы разочарована.

Ветра практически не было, поэтому я решила рискнуть и сделать ставку на скорость стрельбы. Возможно, я поторопилась, снаряд ушел немного влево, но что сделано, то сделано. Сегодня все хотели попасть на пьедестал, и нужно было рисковать.

Сегодня был хороший день, я с нетерпением ждала гонки, придерживалась своего плана, и теперь по-настоящему счастлива.

Медали важны, на меня возлагают большие надежды, поэтому было не так легко. Когда я стояла на старте и начался обратный отсчет, я сказала себе: просто подожди, все будет хорошо», – сказала Пройс.