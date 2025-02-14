Франциска Пройс: «Я решила рискнуть и сделать ставку на скорость стрельбы. Возможно, я поторопилась»
Сегодня немецкая биатлонистка завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате мира в Ленцерхайде, допустив один промах. Победу одержала француженка Жюстин Брезаз-Буше.
«Конечно, личная медаль была моей целью, иначе я была бы разочарована.
Ветра практически не было, поэтому я решила рискнуть и сделать ставку на скорость стрельбы. Возможно, я поторопилась, снаряд ушел немного влево, но что сделано, то сделано. Сегодня все хотели попасть на пьедестал, и нужно было рисковать.
Сегодня был хороший день, я с нетерпением ждала гонки, придерживалась своего плана, и теперь по-настоящему счастлива.
Медали важны, на меня возлагают большие надежды, поэтому было не так легко. Когда я стояла на старте и начался обратный отсчет, я сказала себе: просто подожди, все будет хорошо», – сказала Пройс.
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