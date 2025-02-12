Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Франция была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Норвегия проиграла 13 секунд ходом
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Селина Гротиан (Германия) – 15.01,7
2. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 0,9
3. Жюлия Симон (Франция) – 6,4
4. Суви Минккинен (Финляндия) – 6,9
5. Ханна Аухенталлер (Италия) – 8,4
6. Джессика Йислова (Чехия) – 12,4
2-й этап
1. Лу Жанмонно (Франция) – 15.12,5
2. Ханна Оберг (Швеция) – 13,5
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 13,7
4. Франциска Пройс (Германия) – 15,5
5. Доротея Вирер (Италия) – 18,3
6. Анамария Лампич (Словения) – 18,4...
8. Тереза Воборникова (Чехия) – 26,5
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13.07,8
2. Филипп Наврат (Германия) – 11,7
3. Эрик Перро (Франция) – 12,9
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 13,0
5. Лукас Хофер (Италия) – 22,4
6. Витезслав Горниг (Чехия) – 24,6
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 13.06,3
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 16,9
3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 28,0
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 29,5
5. Михал Крчмарж (Чехия) – 30,8
6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 39,1...
9. Юстус Штрелов (Германия) – 1.03,1
Общее время лыжного хода
1. Франция – 57.04,5
2. Норвегия – 12,7
3. Швеция – 41,6
4. Германия – 54,1
5. Чехия – 58,1
6. Италия – 1.21,4
Скорострельность
1. Франция – 3.42,6 (1+6)
2. Украина – 3.48,1 (0+5)
3. Финляндия – 3.48,9 (1+4)
4. Литва – 4.00,2 (0+5)
5. Швейцария – 4.15,7 (0+11)
6. Чехия – 4.17,5 (0+9)...
8. Германия – 4.27,4 (0+11)
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