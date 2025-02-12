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Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Франция была быстрейшей на лыжне и лучшей по скорострельности, Норвегия проиграла 13 секунд ходом

Франция была быстрейшей на лыжне в смешанной эстафете на ЧМ-2025 в Ленцерхайде.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Селина Гротиан (Германия) – 15.01,7

2. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 0,9

3. Жюлия Симон (Франция) – 6,4

4. Суви Минккинен (Финляндия) – 6,9

5. Ханна Аухенталлер (Италия) – 8,4

6. Джессика Йислова (Чехия) – 12,4

2-й этап

1. Лу Жанмонно (Франция) – 15.12,5

2. Ханна Оберг (Швеция) – 13,5

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 13,7

4. Франциска Пройс (Германия) – 15,5

5. Доротея Вирер (Италия) – 18,3

6. Анамария Лампич (Словения) – 18,4...

8. Тереза Воборникова (Чехия) – 26,5

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 13.07,8

2. Филипп Наврат (Германия) – 11,7

3. Эрик Перро (Франция) – 12,9

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 13,0

5. Лукас Хофер (Италия) – 22,4

6. Витезслав Горниг (Чехия) – 24,6

4-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 13.06,3

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 16,9

3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 28,0

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 29,5

5. Михал Крчмарж (Чехия) – 30,8

6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 39,1...

9. Юстус Штрелов (Германия) – 1.03,1

Общее время лыжного хода

1. Франция – 57.04,5

2. Норвегия – 12,7

3. Швеция – 41,6

4. Германия – 54,1

5. Чехия – 58,1

6. Италия – 1.21,4

Скорострельность

1. Франция – 3.42,6 (1+6)

2. Украина – 3.48,1 (0+5)

3. Финляндия – 3.48,9 (1+4)

4. Литва – 4.00,2 (0+5)

5. Швейцария – 4.15,7 (0+11)

6. Чехия – 4.17,5 (0+9)...

8. Германия – 4.27,4 (0+11)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
смешанная эстафета
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logoсборная Италии жен
logoСуви Минккинен
logoЛу Жанмонно
logoДоротея Вирер
logoсборная Швеции жен
logoФранциска Пройс
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logoсборная Украины
logoДмитрий Пидручный
logoЙоханнес Бо
logoНиклас Хартвег
logoЭмильен Жаклен
logoМихал Крчмарж
logoсборная Швейцарии
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