Чемпионат мира по биатлону-2025. Смешанная эстафета. Жанмонно и Жаклен побегут за Францию, Йоханнес Бо и Тандревольд – за Норвегию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная эстафета
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марен Киркеэйде, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо)
2. Швеция (Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)
3. Франция (Жюлия Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро, Эмильен Жаклен)
4. Германия (Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат, Юстус Штрелов)
5. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель)
6. Швейцария (Эми Басерга, Лена Хекки-Гросс, Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег)
7. Украина (Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)
8. Чехия (Джессика Йислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг, Михал Крчмарж)
9. Бельгия (Лотте Ли, Майя Клутенс, Тьерри Ланже, Флоран Клод)
10. Финляндия (Суви Минккинен, Соня Лейнамо, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)
11. Польша (Наталия Сидорович, Камила Жук, Конрад Бадач, Ян Гунька)
12. Австрия (Тамара Штайнер, Анна Гандлер, Симон Эдер, Давид Коматц)
13. Болгария (Лора Христова, Милена Тодорова, Владимир Илиев, Благой Тодев)
15. Словения (Полона Клеменчич, Анамария Лампич, Яков Фак, Ловро Планко)
16. Словакия (Паулина Батовская-Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Томаш Скленарик, Артур Исхаков)
Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?
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