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Чемпионат мира по биатлону-2025. Смешанная эстафета. Жанмонно и Жаклен побегут за Францию, Йоханнес Бо и Тандревольд – за Норвегию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию

12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет смешанная эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Смешанная эстафета

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марен Киркеэйде, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бо)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

3. Франция (Жюлия Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро, Эмильен Жаклен)

4. Германия (Селина Гротиан, Франциска Пройс, Филипп Наврат, Юстус Штрелов)

5. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель)

6. Швейцария (Эми Басерга, Лена Хекки-Гросс, Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег)

7. Украина (Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный)

8. Чехия (Джессика Йислова, Тереза Воборникова, Витезслав Горниг, Михал Крчмарж)

9. Бельгия (Лотте Ли, Майя Клутенс, Тьерри Ланже, Флоран Клод)

10. Финляндия (Суви Минккинен, Соня Лейнамо, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)

11. Польша (Наталия Сидорович, Камила Жук, Конрад Бадач, Ян Гунька)

12. Австрия (Тамара Штайнер, Анна Гандлер, Симон Эдер, Давид Коматц)

13. Болгария (Лора Христова, Милена Тодорова, Владимир Илиев, Благой Тодев)

15. Словения (Полона Клеменчич, Анамария Лампич, Яков Фак, Ловро Планко)

16. Словакия (Паулина Батовская-Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Томаш Скленарик, Артур Исхаков)

Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoДмитрий Пидручный
logoсборная Норвегии жен
logoТамара Штайнер
logoсборная Австрии
logoКамила Жук
logoЯн Гунька
logoсборная Словении
logoАнна Гандлер
logoАнастасия Кузьмина
logoОлли Хииденсало
logoКристина Дмитренко
logoТьерри Ланже
logoМартин Понсилуома
logoЖюлия Симон
logoДжессика Йислова
logoсборная Италии по биатлону
logoИрина Петренко (Варвинец)
logoЛукас Хофер
logoсборная Финляндии жен
logoДоротея Вирер
logoАнтон Дудченко
logoсборная Италии жен
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoСимон Эдер
logoсборная Словакии
logoХанна Оберг
logoсборная Германии жен
logoсборная Чехии жен
logoсборная Польши
logoСебастьян Самуэльссон
logoВитеслав Хорниг
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Болгарии
logoсборная Норвегии
logoЛена Хекки-Гросс
logoВладимир Илиев
logoПолона Клеменчич
logoПаулина Батовская-Фиалкова
смешанная эстафета
logoсборная Украины жен
logoсборная Швеции
logoСоня Лейнамо
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoТеро Сеппяля
logoХанна Аухенталлер
logoсборная Швейцарии
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoНиклас Хартвег
logoФилипп Наврат
logoМарен Киркеэйде
logoСуви Минккинен
logoСебастьян Штальдер
logoМихал Крчмарж
Артур Исхаков
logoсборная Словении жен
logoФлоран Клод
logoсборная Германии
logoДавид Коматц
logoсборная Швейцарии жен
logoЛотте Лие
logoЛовро Планко
logoАнамария Лампич
logoсборная Швеции жен
logoЙоханнес Бо
logoТереза Воборникова
logoСелина Гротиан
logoсборная Польши жен
logoсборная Финляндии
logoФранциска Пройс
logoсборная Болгарии жен
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Украины
logoсборная Словакии жен
logoсборная Франции
logoсборная Франции жен
logoсборная Австрии жен
logoБлагой Тодев
logoТоммазо Джакомель
logoЭми Басерга
logoКонрад Бадач
logoМилена Тодорова
Лора Христова
logoЛу Жанмонно
результаты
logoЯков Фак
logoАнна Магнуссон
logoЮстус Штрелов
logoЭрик Перро
Томаш Скленарик
logoМайя Клутенс
logoсборная Бельгии
logoсборная Чехии
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