Волочкова о лишении России золота командного турнира Олимпиады-2022: «Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Валиева»
Анастасия Волочкова высказалась о лишении России командного золота фигуристов.
Сборная России выиграла командный турнир Олимпиады-2022, США стали вторыми, Япония заняла третье место.
После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали следующим образом: США – золото, Япония – серебро, Россия – бронза.
«Отнять медаль – не завоевать ее. Те, кто это сделал – ущербные люди. Пошли они (в оригинале использовано нецензурное слово), они не имеют права отнимать медали у спортсменов!
Фигуристы – это люди, которые занимаются самопожертвованием. Оцените ситуацию по человечески и подумайте, какой путь спортсмены проходят для этой медали. Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева.
То что сейчас происходит – абсолютное ничтожество. Этим людям нечего делать. Они никто и звать их никак. Позорище этим людям, отнимающим медаль», – сказала балерина.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Давайте ещё Джигурду спросим что он думает по этому поводу.
Тошнит уже от этого всего.
Как отключить фигурку по ленте ??
Зато американцы, которые радуются за свою команду, которая 2 года без медалей, ни одним словом не оскорбляя Валиеву, тут тоже обливаются помоями.
Если ты чиновник, тебе конечно допинг не поможет прыгать четверные, но вот если ты фигурист, то конкретно этот препарат поможет в восстановлении после тренировок и для выносливости. Докатывать ПП то надо.
Кажется, пора брать перерыв от спортса