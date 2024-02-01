Волочкова о лишении России золота командного турнира Олимпиады-2022: «Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Валиева»

Теги сборная России ISU Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева контент Анастасия Волочкова Фигурное катание

Анастасия Волочкова высказалась о лишении России командного золота фигуристов.

Сборная России выиграла командный турнир Олимпиады-2022, США стали вторыми, Япония заняла третье место.

После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали следующим образом: США – золото, Япония – серебро, Россия – бронза.

«Отнять медаль – не завоевать ее. Те, кто это сделал – ущербные люди. Пошли они (в оригинале использовано нецензурное слово), они не имеют права отнимать медали у спортсменов!

Фигуристы – это люди, которые занимаются самопожертвованием. Оцените ситуацию по человечески и подумайте, какой путь спортсмены проходят для этой медали. Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева.

То что сейчас происходит – абсолютное ничтожество. Этим людям нечего делать. Они никто и звать их никак. Позорище этим людям, отнимающим медаль», – сказала балерина.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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61 комментарий
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Вообще очень показательно, что наши всегда используют прямые оскорбления в высказываниях против "врагов": толстожопые, уроды, животные, звери, некрасивые, слабые, и т.д. Та же Меган Дюамель хоть раз высказывалась в таком тоне? Это все конечно уже давно заметно, но, блин, реально стыдно такое читать... Культура на высшем уровне.
+92
-12
+80
Кто бл вообще берет у нее интервью ??
Давайте ещё Джигурду спросим что он думает по этому поводу.
Тошнит уже от этого всего.
Как отключить фигурку по ленте ??
+45
-3
+42
А сделала бы валиева без допинга то, что делала валиева?
+43
-10
+33
Ответ Мила Григорьева
Вообще очень показательно, что наши всегда используют прямые оскорбления в высказываниях против "врагов": толстожопые, уроды, животные, звери, некрасивые, слабые, и т.д. Та же Меган Дюамель хоть раз высказывалась в таком тоне? Это все конечно уже давно заметно, но, блин, реально стыдно такое читать... Культура на высшем уровне.
Самая читающая страна в мире.🤣
+34
-4
+30
Настюху телефонным звонком вывели из запоя.
+17
-3
+14
Отличная логика. Например, Волочкова закажет сделать ремонт в квартире, а ей сделают всё вкривь вкось, и на её обоснованные претензии, рабочие будут говорить про её пятую точку, которая не позволяет ей нормально самой сделать ремонт, поэтому так как она сама не может, принимай хозяйка то что сделали.
+15
-2
+13
Я начинаю волноваться за Джигурду - практически его профильная тема, а он молчит! Может что случилось, может заболел?
+15
-4
+11
Ответ Мила Григорьева
Вообще очень показательно, что наши всегда используют прямые оскорбления в высказываниях против "врагов": толстожопые, уроды, животные, звери, некрасивые, слабые, и т.д. Та же Меган Дюамель хоть раз высказывалась в таком тоне? Это все конечно уже давно заметно, но, блин, реально стыдно такое читать... Культура на высшем уровне.
Поэтому не стоит удивляться, что возвращения никто не ждет и не скучают. Еще до бана Ягудин там смерти Риппону желал, Жулин с животными сравнивал. Очень приятные люди, все мечтают с такими пересекаться на турнирах

Зато американцы, которые радуются за свою команду, которая 2 года без медалей, ни одним словом не оскорбляя Валиеву, тут тоже обливаются помоями.
+13
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+10
Ответ Tresk2
Настюху телефонным звонком вывели из запоя.
Из под Джигурды достали
+11
-1
+10
Ответ Ебздрогыч
Я начинаю волноваться за Джигурду - практически его профильная тема, а он молчит! Может что случилось, может заболел?
Он после слитого видео, где целует Настю в пачку, теперь исключительно на военные темы в военной форме высказывается. :) Хотя может просто слова покрасивше подбирает.
+9
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+8
Вызывает подозрения как раз то, что без допинга она ни разу чистой ПП не откатала и ЧР после этого не выиграла, она же такая талантливая. Но оказывается Акатьева, Петросян и Муравьёва оказались лучше самой талантливой. И Туктамышева должна была её обыгрывать.
Если ты чиновник, тебе конечно допинг не поможет прыгать четверные, но вот если ты фигурист, то конкретно этот препарат поможет в восстановлении после тренировок и для выносливости. Докатывать ПП то надо.
+10
-3
+7
Ответ Мила Григорьева
Вообще очень показательно, что наши всегда используют прямые оскорбления в высказываниях против "врагов": толстожопые, уроды, животные, звери, некрасивые, слабые, и т.д. Та же Меган Дюамель хоть раз высказывалась в таком тоне? Это все конечно уже давно заметно, но, блин, реально стыдно такое читать... Культура на высшем уровне.
Да-да, вот они, те самые светлые советские люди с лучшим в мире образованием. Каждый раз показывают себя.
+9
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+6
Настя, лучше иди шпагаты показывать и с Джигурдой в бухом угаре танцевать, у тебя это куда лучше выходит
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Кто бы ей пояснил,что медали чиновники отбирают не себе ,а спортсменам ,чистым с точки зрения запрещённой фармакологии.Или она наезжает на Трусову и Щербакову получивших золото ЧР и ЧЕ после дисквалификации Калиевой?
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Тощая Волочкова никогда в жизни не поднимет штангу в 100 кг, и что дальше?
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Спортс, ну не томите, давайте уже Джигурду и заканчивайте с этим потоком мнений)
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Матерь божья, тема Камилы открыла портал в ад!
Кажется, пора брать перерыв от спортса
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"Фигуристы – это люди, которые занимаются самопожертвованием. Оцените ситуацию по человечески и подумайте, какой путь спортсмены проходят для этой медали. Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева." Это она к кому обращается? Обычным гражданам просто больше делать нечего, как оценивать эту истрерию вокруг Валиевой. Если у таких как Волочкова голова перестала соображать, то это трудно поправить.
+6
-1
+5
Ответ Мила Григорьева
Вообще очень показательно, что наши всегда используют прямые оскорбления в высказываниях против "врагов": толстожопые, уроды, животные, звери, некрасивые, слабые, и т.д. Та же Меган Дюамель хоть раз высказывалась в таком тоне? Это все конечно уже давно заметно, но, блин, реально стыдно такое читать... Культура на высшем уровне.
Да какая культура у Волочковой?Вы лицо ее видели ?
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В ход пошла "тяжёлая" ...артиллерия :)))
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Настя, как оказалось, они имели на этой право и сделали это. И то, что ты материшься в общественном пространстве без толку, не красит ни тебя, ни страну. Вот такая ни поддержка, ни защита совсем не нужны.
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Главная фигуристка страны высказалась! Ждем, что скажет партнер! теперь
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вот кто должен был защищать в суде Валиеву, результат был бы не хуже, но можно было проораться
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Кто бы говорил о ,,габоритах,,, только не бывшая балерина. Забыла, как ее ,,худопопую,, все балероны БТ отказались таскать?! И, не надо опускаться до оскорбления чиновников Олимпийского комитета. ,,Капюшон,, Камилы уже ,,боком,, вышел. Не забывайте о юнных одаренных Спортсменах, которые остались без международных стартов!
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Вчера опять с Захаровой и Джигурдой бухала?
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В когнитивной психологии при анализе моделей поведения личности часто встречается понятие явления переноса (или проекции), это известный психологический эффект, заключающийся в сознательном, или иногда в бессознательном переносе ранее пережитых, или же, переживаемых в настоящее время чувств, эмоций, собственных мыслей, принадлежащих одному человеку, на другого.
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Новый спортивный эксперт появился.
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Неужели все эти персонажи не понимают, что такая поддержка от них, только вредит Валиевой.
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Настя-да пошла ты (в оригинале использованы нецензурные слова)
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У Анастасии Юрьевны взрослая дочь и всё это ужасно.
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