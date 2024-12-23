Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде фигурного катания будет представлено по одному участнику.
«Думаю, что в фигурном катании соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Боятся они только одного: если мы приедем полными составами в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами, поэтому надо ехать на таких условиях.
Я никого не уговариваю и хочу поблагодарить наших заслуженных тренеров Елену Чайковскую, Тамару Москвину, Алексея Мишина. Это пример для всех тренеров сегодняшнего поколения. Людям за 80. У меня такое впечатления, что они родились на катке. Я их знаю почти 60 лет. Эти люди достойны звания героев России», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
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