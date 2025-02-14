Александр Логинов: «От тренировок в тренажерном зале я быстро набираю вес. Качели в виде 7–10 кг – вообще не проблема»

Александр Логинов рассказал о проблеме с силовыми тренировками.

«Мне силовая работа бьет по энергии, мне после этого тяжеловато будет. Я могу силовую работу выполнять непосредственно перед разгрузочным днем или перед выходными.

У меня еще есть небольшая проблема: от тренировок в тренажерном зале я набираю вес достаточно быстро. Для меня качели в виде 7–10 кг — это вообще не проблема.

С возрастом, естественно, становится тяжелее. Делаешь корректировки. Я понял, что мне где‑то нужно больше времени на восстановление, где‑то меньшие объемы могу сделать, тренировку закончить чуть раньше», – сказал биатлонист.