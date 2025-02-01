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Каплину чаще всех среди биатлонистов проверяли на допинг в 2024 году

Действующая чемпионка России в женской эстафете Елизавета Каплина чаще других биатлонистов проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2024 году.

Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС. В минувшем году 29-летняя Каплина проходила проверку семь раз.

По шесть раз были протестированы Наталья Дуркина (Гербулова), Юлия Шеллер и Наталия Шевченко, по пять – Антон Бабиков, Тамара Дербушева, Анастасия Егорова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Анна Грухвина, Ильназ Мухамедзянов, Полина Плюснина, Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов.

Из российских биатлонистов, выигравших медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, чаще всего проверяли Кристину Резцову и Карима Халили – по три раза. Дважды были протестированы Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов, по одному разу – Александр Логинов, Максим Цветков и Светлана Миронова.

Всего РУСАДА в 2024 году проверило на допинг 96 биатлонистов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
Евгений Емерхонов
Ильназ Мухамедзянов
logoсборная России
logoсборная России жен
logoЭдуард Латыпов
logoКирилл Стрельцов
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
ТАСС
logoНаталья Дуркина (Гербулова)
Елизавета Каплина
logoАнна Грухвина
logoАнастасия Егорова
logoКристина Резцова
Юлия Шеллер
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoРУСАДА
logoАлександр Логинов
logoИрина Казакевич
logoКарим Халили
Роман Еремин
Полина Шевнина
Полина Плюснина
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