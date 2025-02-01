Каплину чаще всех среди биатлонистов проверяли на допинг в 2024 году

Действующая чемпионка России в женской эстафете Елизавета Каплина чаще других биатлонистов проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2024 году.

Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС. В минувшем году 29-летняя Каплина проходила проверку семь раз.

По шесть раз были протестированы Наталья Дуркина (Гербулова), Юлия Шеллер и Наталия Шевченко, по пять – Антон Бабиков, Тамара Дербушева, Анастасия Егорова, Евгений Емерхонов, Роман Еремин, Анна Грухвина, Ильназ Мухамедзянов, Полина Плюснина, Полина Шевнина и Кирилл Стрельцов.

Из российских биатлонистов, выигравших медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, чаще всего проверяли Кристину Резцову и Карима Халили – по три раза. Дважды были протестированы Ирина Казакевич и Эдуард Латыпов, по одному разу – Александр Логинов, Максим Цветков и Светлана Миронова.

Всего РУСАДА в 2024 году проверило на допинг 96 биатлонистов.