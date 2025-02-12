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Эдуард Латыпов: «Если будет шанс выступить на международных стартах, выйду и покажу максимальный результат»

Биатлонист Латыпов рассказал о готовности вернуться на международные старты.

– Давайте начнем с последнего высказывания Поршнева о том, что вы готовы биться на Кубке мира. Как оцениваете свое состояние?

– Сложно оценить. Мы давно не бегали на международных стартах, и потеряны те скорости, которые были на Кубке мира. Сейчас, надеюсь, что бегаем на том же уровне и смогли бы составить конкуренцию. Но именно какую-то оценку давать очень сложно. Ребята бегают уже больше двух лет, нужен какой-то адаптационный период.

По субъективным оценкам, могли бы показать хорошие результаты и бороться за медали. Свою форму мы сохраняем и пытаемся удержать тот потенциал, который у нас был. Полная картина будет видна, когда, наконец, выступим.

– Чувствуете, что действительно готовы?

– Я всегда готов! Если будет шанс выступить на международных стартах, выйду и покажу максимальный результат. Наша подготовка составляется так, чтобы мы были готовыми к любому событию. В плане тренировочной подготовки нет каких-то расслаблений, что было два года.

Единственное, что атмосфера и сами скорости будут другие, чем на чемпионате России. Именно во время перехода это будет непривычной ситуацией. Но через пару гонок все будет нормально. Мотивация у меня повысится в несколько раз. Организм перестраивается работать по-другому.

– Вы заявляли, что на Кубке мира стреляют быстрее, чем вы. Часто проводите параллели?

– Следим за Кубком мира, чтобы сравнить, как идет прогресс, и не отставать. В каких-то моментах мы отстаем от них. Это связано с отсутствием конкуренции. На Кубке мира много спортсменов задают тон быстрый стрельбы. У нас этого не хватает. Ищем у себя варианты, нам предстоит сделать много работы, чтобы догнать их.

В плане скоростей и точности местами получаются неплохие гонки. Нужно стабилизировать и работать над этим. В России холода, и на морозную гонку не всегда получаются показать высокие скорости. Если взять оптимальную погоду в Европе, по скорости уступаем не так сильно. У нас пару ребят могут держать этот неплохой уровень, но в Европе 50 человек могут показать такой результат. Конкуренция намного выше, – сказал Эдуард Латыпов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
logoКубок мира по биатлону
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