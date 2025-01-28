Поршнев о недопуске россиян: «Я считаю, что уровень наших биатлонистов не просел. У нас здесь свой Кубок мира»

Никита Поршнев считает, что уровень российского биатлона «не просел» за три года.

С марта 2022-го россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– С учетом того, что в последние месяцы фигуристов, конькобежцев, пловцов стали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе, у вас есть надежда, что скоро очередь дойдет и до биатлонистов?

– Ну да, будем надеяться, что так оно и будет. Всё пойдет по цепочке, снежным комом, и о нас тоже вспомнят, допустив до международных стартов.

– Верите, что могут допустить до Олимпиады в Италии, которая будет через год?

– Буду рад, если нас туда допустят. Если предоставят такую возможность и проведут какие-то отборы туда, то я бы с радостью поехал. Неважно, под нейтральным флагом или российским. Все знают, что я из России, представляю только Россию, поэтому надеюсь, что шанс такой появится.

– Следите за Кубком мира? В чем нашим биатлонистам надо прибавлять, чтобы после возвращения снова бороться за медали?

– Я слежу за Кубком мира, но вы видите, что у нас здесь свой Кубок мира. Посмотрите, какая конкуренция в Кубке России и Кубке Содружества. Тот же последний масс-старт – неудачно постреляли Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и я, тут же места на пьедестале заняли ребята, которых многие еще недавно совсем не знали. Каждый день кто-то новый появляется на первых местах.

– Можно сказать, что за три года бана уровень наших биатлонистов не просел?

– Я считаю, что уровень не просел. Думаю, что лидеры нашей команды, такие как Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, будут биться за медали на этапах Кубка мира, если их туда допустят. Это 100%.

– А вы?

– Ну и я тоже, если меня будут выставлять на какие-то гонки, – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете Поршнев .