Поршнев о недопуске россиян: «Я считаю, что уровень наших биатлонистов не просел. У нас здесь свой Кубок мира»
С марта 2022-го россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
– С учетом того, что в последние месяцы фигуристов, конькобежцев, пловцов стали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе, у вас есть надежда, что скоро очередь дойдет и до биатлонистов?
– Ну да, будем надеяться, что так оно и будет. Всё пойдет по цепочке, снежным комом, и о нас тоже вспомнят, допустив до международных стартов.
– Верите, что могут допустить до Олимпиады в Италии, которая будет через год?
– Буду рад, если нас туда допустят. Если предоставят такую возможность и проведут какие-то отборы туда, то я бы с радостью поехал. Неважно, под нейтральным флагом или российским. Все знают, что я из России, представляю только Россию, поэтому надеюсь, что шанс такой появится.
– Следите за Кубком мира? В чем нашим биатлонистам надо прибавлять, чтобы после возвращения снова бороться за медали?
– Я слежу за Кубком мира, но вы видите, что у нас здесь свой Кубок мира. Посмотрите, какая конкуренция в Кубке России и Кубке Содружества. Тот же последний масс-старт – неудачно постреляли Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и я, тут же места на пьедестале заняли ребята, которых многие еще недавно совсем не знали. Каждый день кто-то новый появляется на первых местах.
– Можно сказать, что за три года бана уровень наших биатлонистов не просел?
– Я считаю, что уровень не просел. Думаю, что лидеры нашей команды, такие как Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, будут биться за медали на этапах Кубка мира, если их туда допустят. Это 100%.
– А вы?
– Ну и я тоже, если меня будут выставлять на какие-то гонки, – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете Поршнев.
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