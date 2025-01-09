Эдуард Латыпов: «Стараемся с тренерами внедрять скорострельность. Потому что на Кубке мира сейчас стреляют уже намного быстрее, чем мы»

Эдуард Латыпов отметил высокую скорость стрельбы у биатлонистов на Кубке мира.

С марта 2022 года россияне не допускаются на турниры под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Как оцените для себя нынешний сезон?

– Пока неплохо. Одна победа и два вторых места на первых трех этапах Кубка России. Три победы, одно второе и одно третье место на первых трех этапах Кубка Содружества. Есть некоторые недочеты, но работаю над ними. Стараюсь улучшаться в этих моментах, внедрять нововведения, чтобы выступать лучше.

– Что за нововведения?

– Стараемся с тренерами внедрять скорострельность – пока это все еще только в процессе. Потому что на Кубке мира сейчас стреляют уже намного быстрее, чем мы. Поэтому надо поторапливаться, выравнивать стрельбу. В общем, стараться стрелять надежно, точно и быстро.

– Насколько плотно следите за Кубком мира?

– Периодически пересматриваем гонки. Стараемся не пропускать.

– Долго придется привыкать к тамошней конкуренции, когда россиян туда вновь допустят?

– Пока точно не могу сказать. Но в любом случае будет какая-то адаптация. Постараемся минимизировать эти моменты и потери. Постараемся быть готовыми ко всем сложностям, когда случится допуск нас до этих соревнований, а дальше уже видно будет, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр Латыпов .