Кирилл Бажин: «Надеюсь, отношение к нам и ситуация в мире будет меняться. За Кубком мира мы следим, но политика от нас не зависит»
Биатлонист Бажин сегодня занял третье место в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России в Рязани.
«Конечно, мне было на руку, что круг был более коротким, но состояние позволяет мне работать и на более длинных дистанциях. С одной стороны, было немножко обидно, что дистанция маленькая, потому что я мог поработать ходом, но мы имеем то, что имеем, и работаем с этим. На решающей стойке чуть-чуть поторопился с последним выстрелом, когда уже был готов убежать в гонку. Это была моя ошибка.
С самого старта и на всех кругах до последней стойки я видел перед собой Эдуарда Латыпова и старался на него ориентироваться. Я был рядом с ним и старался догонять. Он впечатлил сегодня. Я рад, что он справился со стрельбой стоя. Думал, что он подарит нам шансы побороться, но сегодня справился со стрельбой.
Я не читал комментарий Зигфрида Мазе об отстранении американских спортсменов в случае захвата Гренландии и Панамского канала, но надеюсь, что отношение к нам и ситуация в мире будет меняться. За Кубком мира мы следим, но политика от нас не зависит», – сказал Бажин.
Россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022 года.
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