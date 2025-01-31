  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Тихонов о примирении с Губерниевым: «Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это»
8

Тихонов о примирении с Губерниевым: «Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это»

Александр Тихонов рассказал о примирении с Дмитрием Губерниевым.

– В прошлом году вы наконец-то помирились с Дмитрием Губерниевым. Кто первым сделал шаг навстречу?

– Обоюдное желание. Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это. В октябре Диме исполнялось 50. Меня попросили записать поздравление на камеру. После эфира он позвонил, поблагодарил. Вскоре во дворце Ирины Винер прошел гала-концерт, посвященный героям спорта. Дима был ведущим, а я исполнял несколько песен. Ну и предложил спеть вдвоем одну из моих любимых.

– Это какую же?

– «Команда молодости нашей». Он сразу согласился. Пожали руки, вышли на сцену. Дима подпевал. Когда закончили, зал встал. Кто-то плакал, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoДмитрий Губерниев
logoАлександр Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Тихонов о примирении с Губерниевым: «Вся эта история не могла дальше продолжаться. Ударили по рукам и правильно поступили»
716 октября 2024, 09:16
Губерниев записал совместное видео с Тихоновым: «Старый друг лучше новых двух. Возобновили общение!»
3315 октября 2024, 16:40Видео
Тихонов о посещаемости биатлона: «В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта»
8216 января 2024, 17:13
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Европы. Эстафета. Кристиансен и Фрей побегут за Норвегию, Реес и Цобель – за Германию, Ломбардо и Брутье – за Францию
вчера, 21:08
Чемпионат Европы. Эстафета. Шово и Менжен выступят за Францию, Фихтнер и Пуфф – за Германию, Скоттхайм и Хейденберг – за Швецию, Арнеклейв и Юхансен – за Норвегию
вчера, 20:59
Браунхофер о победе на чемпионате Европы: «Победить норвежцев... Безумие! Когда соперники стали промахиваться, я воспользовался шансом»
2вчера, 16:47
Байба Бендика: «После трудного начала сезона я наконец-то в конкурентоспособной форме. Это вселяет надежду перед чемпионатом мира»
вчера, 16:38
Чемпионат Европы по биатлону. Браунхофер выиграл гонку преследования, Фрей – 2-й, Аспенес – 3-й, Баккен – 4-й, Кристиансен – 13-й
12вчера, 13:20
Чемпионат Европы по биатлону. Бендика выиграла гонку преследования, Хейденберг – 2-я, Цингерле – 3-я, Пуфф – 9-я, Лиен – 15-я
9вчера, 11:11
Каплину чаще всех среди биатлонистов проверяли на допинг в 2024 году
21вчера, 07:13
Дмитрий Васильев: «Фейсал ибн Хусейн – оптимальный кандидат на пост главы МОК. Он нейтрален, стоит между Западом и Россией, что выгодно для нашей страны»
32вчера, 07:00
Иван Черезов: «К Тихонову отношусь с уважением. Могу сказать ему большое спасибо, что помнит!»
831 января, 15:21
Чемпионат Европы по биатлону. Баккен выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Мюльбахер – 3-й
1331 января, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
631 января, 06:10
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Рекомендуем