Тихонов о примирении с Губерниевым: «Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это»

Александр Тихонов рассказал о примирении с Дмитрием Губерниевым.

– В прошлом году вы наконец-то помирились с Дмитрием Губерниевым. Кто первым сделал шаг навстречу?

– Обоюдное желание. Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это. В октябре Диме исполнялось 50. Меня попросили записать поздравление на камеру. После эфира он позвонил, поблагодарил. Вскоре во дворце Ирины Винер прошел гала-концерт, посвященный героям спорта. Дима был ведущим, а я исполнял несколько песен. Ну и предложил спеть вдвоем одну из моих любимых.

– Это какую же?

– «Команда молодости нашей». Он сразу согласился. Пожали руки, вышли на сцену. Дима подпевал. Когда закончили, зал встал. Кто-то плакал, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.