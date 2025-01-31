Тихонов о примирении с Губерниевым: «Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это»
Александр Тихонов рассказал о примирении с Дмитрием Губерниевым.
– В прошлом году вы наконец-то помирились с Дмитрием Губерниевым. Кто первым сделал шаг навстречу?
– Обоюдное желание. Нельзя быть вечно в конфронтации. Неправильно это. В октябре Диме исполнялось 50. Меня попросили записать поздравление на камеру. После эфира он позвонил, поблагодарил. Вскоре во дворце Ирины Винер прошел гала-концерт, посвященный героям спорта. Дима был ведущим, а я исполнял несколько песен. Ну и предложил спеть вдвоем одну из моих любимых.
– Это какую же?
– «Команда молодости нашей». Он сразу согласился. Пожали руки, вышли на сцену. Дима подпевал. Когда закончили, зал встал. Кто-то плакал, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем