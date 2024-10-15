Губерниев записал совместное видео с Тихоновым: «Старый друг лучше новых двух. Возобновили общение!»

Дмитрий Губерниев заявил, что возобновил общение с Александром Тихоновым.

Спортивный комментатор показал в своем телеграм-канале совместное видео с четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону.

«В общем, возобновили общение с Александром Ивановичем Тихоновым! Исполним вместе песню на вечере в честь наших спортсменов! Спорт объединяет! Всем мир!» – написал Губерниев после публикации видео с их разговором.

Губерниев: Уважаемые друзья! Как говорится, старый друг лучше новых двух. В общем, мы с Александром Ивановичем снова вместе, не разлей вода. Александр Иванович, вам слово!»

Тихонов: Я поддерживаю, дорогой мой! И всегда с тобой выпивали тост…

Губерниев: Как? Я же не пью!

Тихонов: За дружбу.

Губерниев: А, за дружбу – да.

Тихонов: Было дело, да. За друзей, которые могут пережить благополучие друга. Это мы с тобой!