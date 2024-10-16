Тихонов о примирении с Губерниевым: «Вся эта история не могла дальше продолжаться. Ударили по рукам и правильно поступили»

Александр Тихонов рассказал о примирении с Дмитрием Губерниевым.

«Вся эта история не могла дальше продолжаться. Ударили по рукам и правильно поступили.

Теперь будем говорить о прошлом. Ведь мне звонят внуки, правнуки, праправнуки (первого советского олимпийского чемпиона по биатлону) Владимира Меланьина, спрашивают, почему о нем не упоминают. Это было неправильно.

Теперь будет все в порядке, мы друг друга поняли. Я всегда за то, чтобы спорт высших достижений являлся лицом державы», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

Губерниев записал совместное видео с Тихоновым: «Старый друг лучше новых двух. Возобновили общение!»