Тихонов о примирении с Губерниевым: «Вся эта история не могла дальше продолжаться. Ударили по рукам и правильно поступили»
Александр Тихонов рассказал о примирении с Дмитрием Губерниевым.
«Вся эта история не могла дальше продолжаться. Ударили по рукам и правильно поступили.
Теперь будем говорить о прошлом. Ведь мне звонят внуки, правнуки, праправнуки (первого советского олимпийского чемпиона по биатлону) Владимира Меланьина, спрашивают, почему о нем не упоминают. Это было неправильно.
Теперь будет все в порядке, мы друг друга поняли. Я всегда за то, чтобы спорт высших достижений являлся лицом державы», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.
Губерниев записал совместное видео с Тихоновым: «Старый друг лучше новых двух. Возобновили общение!»
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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