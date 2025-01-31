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Тихонов о пребывании в СИЗО в 2000-м: «Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел»

Александр Тихонов рассказал о плохих условиях содержания в СИЗО.

В 2000 году четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону арестовали из-за обвинения в соучастии в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

– Начали надо мной издеваться. Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел.

– По камере бегали?

– Открывают кормушку – и бросают их сверху в баланду. В щелку приказано наблюдать, как Тихонов себя ведет. Я аккуратненько тараканов выкидывал. Не глядя на дверь, говорил: «Ребята! Это лучше, чем ресторан «Пекин». Сами надзиратели шептали: «Иваныч, держись». Все мне сочувствовали.

В один из дней говорят: «Хотите побриться?» – «Конечно». Проводят на кухню, там на плите котел с баландой, а перемешивает грязной поварешкой женщина из лепрозория. Вся в экземах! Руки, ноги, лицо...

– Бр-р-р. Неужели вы потом эту баланду ели?!

– А куда деваться? Передачи запрещены. Не умирать же от голода.

– Нормальной пищи вообще не видели?

– О чем вы говорите?! Помните цирковую шляпу Никулина? Такая же алюминиевая тарелка. Вся исчерканная, изрезанная, грязная. В ней баланда. Ребята, которые представляли, что я там перенес, поражались: «Как ты выжил?!» Это пересказать невозможно! Вот деталь – воду мне дали в конце шестого дня.

– Шесть дней не пили?

– Да.

– Это реально выдержать?

– Я же перед вами, – сказал Тихонов.

Тихонов об уголовном деле из-за подготовки покушения на Тулеева: «Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Тихонов
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