Тихонов о пребывании в СИЗО в 2000-м: «Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел»
В 2000 году четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону арестовали из-за обвинения в соучастии в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
– Начали надо мной издеваться. Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел.
– По камере бегали?
– Открывают кормушку – и бросают их сверху в баланду. В щелку приказано наблюдать, как Тихонов себя ведет. Я аккуратненько тараканов выкидывал. Не глядя на дверь, говорил: «Ребята! Это лучше, чем ресторан «Пекин». Сами надзиратели шептали: «Иваныч, держись». Все мне сочувствовали.
В один из дней говорят: «Хотите побриться?» – «Конечно». Проводят на кухню, там на плите котел с баландой, а перемешивает грязной поварешкой женщина из лепрозория. Вся в экземах! Руки, ноги, лицо...
– Бр-р-р. Неужели вы потом эту баланду ели?!
– А куда деваться? Передачи запрещены. Не умирать же от голода.
– Нормальной пищи вообще не видели?
– О чем вы говорите?! Помните цирковую шляпу Никулина? Такая же алюминиевая тарелка. Вся исчерканная, изрезанная, грязная. В ней баланда. Ребята, которые представляли, что я там перенес, поражались: «Как ты выжил?!» Это пересказать невозможно! Вот деталь – воду мне дали в конце шестого дня.
– Шесть дней не пили?
– Да.
– Это реально выдержать?
– Я же перед вами, – сказал Тихонов.
Тихонов об уголовном деле из-за подготовки покушения на Тулеева: «Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий