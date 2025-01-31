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Тихонов об уголовном деле из-за подготовки покушения на Тулеева: «Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха»

Тихонов рассказал об уголовном деле из-за подготовки покушения на Тулеева.

В 2007-м четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова признали виновным в соучастии в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и приговорили к трем годам лишения свободы, но вслед за объявлением приговора освободили по амнистии.

Согласно приговору суда, в 2000-м Тихонов выступал в роли посредника при поиске киллеров для убийства Тулеева.

– Представьте: 87 дней за решеткой! Перевозили по ночам из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь. «Подпиши чистый лист!»

– Что нужно-то было?

– Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха. У которого в студенческие годы было прозвище Кидала, а теперь – Кровавый. Причем называют так на самом высоком уровне. Был я на одном приеме. Мне сказали: «Чему вы удивляетесь, Александр Иванович? У него кликуха – Кровавый...»

– На кону стояли огромные деньги?

– По слухам – 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Людям надо было выкинуть из бизнеса Михаила Живило и его команду. Это потом выяснилось. С Мишей-то я знаком, но даже друзьями не считались.

– Компаньоны?

– И компаньонами не были! О чем вы говорите?! Он в Новокузнецке восстановил предприятие, получил от американцев кредит на 160 миллионов. Из них 60 ушло на запуск домны. Построил детские сады. Вкладывался в хоккей, местный «Металлург» сделал отличной командой. Город зажил нормальной жизнью, а прежде шахтеры касками стучали!

Компания называлась «Миком». Тут же нашлись желающие урвать этот кусок. Счастье Миши – успел во Францию перебраться. До сих пор там живет. Чтобы организовать его экстрадицию, придумали липовое покушение на губернатора Тулеева.

– Вы-то при чем?

– Если какой-то шнурок подпишется: «Да, хотел убить Тулеева по просьбе Живило», никто не поверит! А тут пожалуйста, Тихонов. С Живило хорошо знаком. Давайте его! – сказал Тихонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Тихонов
происшествия
Аман Тулеев
деньги
бизнес
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