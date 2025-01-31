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Александр Тихонов: «Когда в СБР сдавал полномочия Прохорову, спортсмены решили объявить мне бойкот. Круглов, Черезов, Чудов – неблагодарные щенки»

Александр Тихонов назвал неблагодарными щенками Круглова, Черезова и Чудова.

Тихонов возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) с 1996 по 2008 год.

– Про вас чего только не писали. Самое нелепое обвинение?

– Когда в СБР сдавал полномочия Прохорову и его команде, спортсмены решили объявить мне бойкот. Круглов, Черезов, Чудов. Неблагодарные щенки, которые были никем, а я вывел их в большой биатлон. Немножко повоевал с ними, потом сказал: «Запомните, года через два в сборной наступит полный развал, сами оттуда повылетаете».

– Сбылось?

– На сто процентов! И вот заканчивается отчетно-выборная конференция СБР. Все голосуют единогласно за мою отставку и назначение Прохорова. Выхожу на улицу – догоняет один из его управленцев. Радостный такой: «Влипли вы, Александр Иванович. Тюрьмой пахнет...» – «С чего бы?» – «Деньги-то в союз на ваш счет капали».

– Как же так?

– Объясняю. Осенью 1995-го я неожиданно возглавил СБР. Реально ничто не предвещало, приехал в Новосибирск по своим делам. А там конференция, выборы президента. Старые друзья увидели меня – и наперебой: «Иваныч, спасай! У нас ни медалей, ни денег, ни стрельбищ, все развалено...» Приступив к работе, обнаружил, что в СБР действительно нет ничего. Даже банковского счета. Взял свой, обнулил, положил кое-какую сумму на хозяйственные нужды. Туда же шли спонсорские поступления.

Проверка, которую немедленно организовали люди Прохорова, показала: я к этому счету не прикасался. За 13 с половиной лет ни одной командировки от СБР не оформил! Все на свои! – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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