Жанмонно одержала десятую победу на Кубке мира в карьере, у Симон – 35-й, подиум, у Пройс – 25-й

Француженка Лу Жанмонно одержала десятую победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня она победила в гонке преследования на этапе в Антхольце. Это ее 20-й подиум (10-5-5).

Второй финишировала еще одна француженка Жюлия Симон . Она поднимется на подиум КМ в 35 раз в карьере (12-12-11).

Бронзу завоевала еще немка Франциска Пройс . Это ее 25-е попадание на пьедестал (3-13-9).