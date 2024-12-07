Кубок мира. Общий зачет. Эльвира Оберг вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Пройс – 3-я
Шведка Эльвира Оберг возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Женщины
Общий зачет
После 2 гонок из 21
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 140
2. Лу Жанмонно (Франция) – 114
3. Франциска Пройс (Германия) – 105
4. Маркета Давидова (Чехия) – 101
5. Суви Минккинен (Финляндия) – 96
6. Элла Халварссон (Швеция) – 92
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 82
8. Осеан Мишлон (Франция) – 72
9. Сара Андерссон (Швеция) – 70
10. Жанна Ришар (Франция) – 59
11. Наталия Сидорович (Польша) – 55
12. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50...
15. Ханна Оберг (Франция) – 44...
21. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 33...
23. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 29...
48. Жюлия Симон (Франция) – 10
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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