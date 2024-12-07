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Кубок мира. Общий зачет. Эльвира Оберг вышла в лидеры, Жанмонно – 2-я, Пройс – 3-я

Шведка Эльвира Оберг возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Женщины

Общий зачет

После 2 гонок из 21

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 140

2. Лу Жанмонно (Франция) – 114

3. Франциска Пройс (Германия) – 105

4. Маркета Давидова (Чехия) – 101

5. Суви Минккинен (Финляндия) – 96

6. Элла Халварссон (Швеция) – 92

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 82

8. Осеан Мишлон (Франция) – 72

9. Сара Андерссон (Швеция) – 70

10. Жанна Ришар (Франция) – 59

11. Наталия Сидорович (Польша) – 55

12. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50...

15. Ханна Оберг (Франция) – 44...

21. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 33...

23. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 29...

48. Жюлия Симон (Франция) – 10

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Регина Эрмитс (Ойя)
Наталия Сидорович (Томашевска)
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logoФранциска Пройс
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logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoВанесса Фойгт
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Лу Жанмонно
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logoЭльвира Оберг
logoЛиза Тереза Хаузер
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Элла Халварссон
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logoХанна Оберг
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
logoМаркета Давидова
logoКаролине Кноттен
logoсборная Чехии жен
Сара Андерссон
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