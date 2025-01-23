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Кубок мира. Лампич показала лучший лыжный ход в спринте, Жанмонно уступила 0,1 секунды

Анамария Лампич показала лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Лыжный ход 

1. Анамария Лампич (Словения) – 19.13,4

2. Лу Жанмонно (Франция) – 0,1

3. Доротея Вирер (Италия) – 15,5

4. Селина Гротиан (Германия) – 17,6 

5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 20,9 

6. Осеан Мишлон (Франция) – 22,6 

7. Франциска Пройс (Германия) – 23,4 

8. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 23,9 

9. Жюлия Симон (Франция) – 24,7 

10. Пола Боте (Франция) – 25,8 

Скорострельность 

1. Алла Гиленко (Молдова) – 43,2 (2)

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 47,3 (3)

3. Ребекка Пасслер (Италия) – 47,4 (3)

4. Эми Басерга (Швейцария) – 48,5 (0)

5. Элла Халварссон (Швейцария) – 48,6 (1)

6. Доротея Вирер (Италия) – 48,7 (1)

7. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 49,7 (2)

8. Сузан Кюльм (Эстония) – 49,8 (1)...

12. Селина Гротиан (Германия) – 50,7 (0)

13. Франциска Пройс (Германия) – 51,3 (0)...

44. Лу Жанмонно (Франция) – 57,4 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДоротея Вирер
logoАнамария Лампич
logoЛу Жанмонно
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoСелина Гротиан
logoФранциска Пройс
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoЖюлия Симон
logoЛена Хекки-Гросс
logoАлла Гиленко
logoЙоханна Скоттхайм
logoЭми Басерга
logoРебекка Пасслер
logoЭлла Халварссон
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Молдовы жен
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logoКубок мира по биатлону
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