Кубок мира. Лампич показала лучший лыжный ход в спринте, Жанмонно уступила 0,1 секунды
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Женщины
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 19.13,4
2. Лу Жанмонно (Франция) – 0,1
3. Доротея Вирер (Италия) – 15,5
4. Селина Гротиан (Германия) – 17,6
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 20,9
6. Осеан Мишлон (Франция) – 22,6
7. Франциска Пройс (Германия) – 23,4
8. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 23,9
9. Жюлия Симон (Франция) – 24,7
10. Пола Боте (Франция) – 25,8
Скорострельность
1. Алла Гиленко (Молдова) – 43,2 (2)
2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 47,3 (3)
3. Ребекка Пасслер (Италия) – 47,4 (3)
4. Эми Басерга (Швейцария) – 48,5 (0)
5. Элла Халварссон (Швейцария) – 48,6 (1)
6. Доротея Вирер (Италия) – 48,7 (1)
7. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 49,7 (2)
8. Сузан Кюльм (Эстония) – 49,8 (1)...
12. Селина Гротиан (Германия) – 50,7 (0)
13. Франциска Пройс (Германия) – 51,3 (0)...
44. Лу Жанмонно (Франция) – 57,4 (0)
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