Кристина Резцова: «Дочь уже давно просит, чтобы я выиграла. Надеюсь, что я наконец‑то оправдала ожидания»

Кристина Резцова поделилась эмоциями после победы на Кубке России в Демино.

Резцова выиграла золото в биатлонном спринте, второй стала Виктория Метеля, третьей – Наталия Шевченко.

«Хочу передать большой привет в первую очередь моим девочкам Сашеньке и Полюшке (дочерям). Саша уже давно просит, чтобы я выиграла. Надеюсь, что я наконец‑то оправдала свои ожидания, детей, всех, кто мне помогает.

Хочу сказать огромное спасибо нашей сервис‑бригаде. Это лучший сезон в плане подготовки лыж. Можно немного выдохнуть.

Я везде стараюсь игрушки никому не раздаривать. Цветы бросаю, а игрушки дети ждут и дерутся кому, что достанется. Обычно папе моего супруга достается медаль, а остальным — игрушки», — сказала Резцова.