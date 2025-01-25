Кристина Резцова: «Дочь уже давно просит, чтобы я выиграла. Надеюсь, что я наконец‑то оправдала ожидания»
Кристина Резцова поделилась эмоциями после победы на Кубке России в Демино.
Резцова выиграла золото в биатлонном спринте, второй стала Виктория Метеля, третьей – Наталия Шевченко.
«Хочу передать большой привет в первую очередь моим девочкам Сашеньке и Полюшке (дочерям). Саша уже давно просит, чтобы я выиграла. Надеюсь, что я наконец‑то оправдала свои ожидания, детей, всех, кто мне помогает.
Хочу сказать огромное спасибо нашей сервис‑бригаде. Это лучший сезон в плане подготовки лыж. Можно немного выдохнуть.
Я везде стараюсь игрушки никому не раздаривать. Цветы бросаю, а игрушки дети ждут и дерутся кому, что достанется. Обычно папе моего супруга достается медаль, а остальным — игрушки», — сказала Резцова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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