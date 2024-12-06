Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко лидирует, Зырянова – 2-я, Смольская – 3-я
Наталия Шевченко лидирует в общем зачете Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
Общий зачет
Женщины
После 2 гонок из 14
1. Наталия Шевченко – 94
2. Анастасия Зырянова – 91
3. Динара Смольская (Беларусь) – 84
4. Тамара Дербушева – 82
5. Анастасия Гришина – 80
6. Полина Плюснина – 77
7. Кристина Резцова – 76
8. Виктория Сливко – 70
9. Виктория Метеля – 67
10. Екатерина Мошкова – 64
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости