Маркета Давидова пропустит чемпионат мира в Ленцерхайде из-за проблем со спиной

Чешская биатлонистка Маркета Давидова пропустит чемпионат мира в Ленцерхайде.

Спортсменка уже пропустила этапы Кубка мира в Анси, Оберхофе и Рупольдинге из-за грыжи межпозвонкового диска. В Антхольце она также не выступает.

«Состояние здоровья Маркеты таково, что она не может выполнять полную нагрузку, поэтому она прервет сезон и пропустит чемпионат мира», – сказал глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза.

Он отметил, что Давидова хотела бы принять участие в мартовских этапах, но все будет зависеть от состояния ее здоровья.