Маркета Давидова пропустит чемпионат мира в Ленцерхайде из-за проблем со спиной
Чешская биатлонистка Маркета Давидова пропустит чемпионат мира в Ленцерхайде.
Спортсменка уже пропустила этапы Кубка мира в Анси, Оберхофе и Рупольдинге из-за грыжи межпозвонкового диска. В Антхольце она также не выступает.
«Состояние здоровья Маркеты таково, что она не может выполнять полную нагрузку, поэтому она прервет сезон и пропустит чемпионат мира», – сказал глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза.
Он отметил, что Давидова хотела бы принять участие в мартовских этапах, но все будет зависеть от состояния ее здоровья.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Radiožurnál Sport
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