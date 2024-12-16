Маркета Давидова пропустит этап Кубка мира в Анси из-за проблем со спиной

Чешская биатлонистка Маркета Давидова пропустит этап Кубка мира в Анси.

Гонки пройдут с 19 по 22 декабря.

«Маркета жаловалась на сильную боль в спине с утра пятницы. Мы с физиотерапевтами сделали все возможное, чтобы подготовить ее к личным гонкам [в Хохфильцене].

Однако вчера (14 декабря – Спортс) после гонки мы решили, что продолжать выступать будет рискованно. Сейчас Маркета отправится домой и пройдет дальнейшее обследование в Праге», – сообщил врач чешской команды Либор Витек.

Давидова занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.