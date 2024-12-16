Маркета Давидова пропустит этап Кубка мира в Анси из-за проблем со спиной
Чешская биатлонистка Маркета Давидова пропустит этап Кубка мира в Анси.
Гонки пройдут с 19 по 22 декабря.
«Маркета жаловалась на сильную боль в спине с утра пятницы. Мы с физиотерапевтами сделали все возможное, чтобы подготовить ее к личным гонкам [в Хохфильцене].
Однако вчера (14 декабря – Спортс) после гонки мы решили, что продолжать выступать будет рискованно. Сейчас Маркета отправится домой и пройдет дальнейшее обследование в Праге», – сообщил врач чешской команды Либор Витек.
Давидова занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация биатлона Чехии
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