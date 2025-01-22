Маркета Давидова пропустит этап Кубка мира в Антхольце
Чешская биатлонистка Маркета Давидова не выступит на Кубке мира в Антхольце.
Чемпионка мира в индивидуальной гонке уже пропустила этапы в Анси, Оберхофе и Рупольдинге из-за проблем со спиной.
Женскую сборную Чехии в Антхольце представят Люция Харватова, Джессика Йислова, Кристина Отцовска, Тереза Винкларкова и Тереза Воборникова.
Шестой этап Кубка мира пройдет с 23 по 26 января.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
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