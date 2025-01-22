Маркета Давидова пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Чешская биатлонистка Маркета Давидова не выступит на Кубке мира в Антхольце.

Чемпионка мира в индивидуальной гонке уже пропустила этапы в Анси, Оберхофе и Рупольдинге из-за проблем со спиной.

Женскую сборную Чехии в Антхольце представят Люция Харватова, Джессика Йислова, Кристина Отцовска, Тереза Винкларкова и Тереза Воборникова.

Шестой этап Кубка мира пройдет с 23 по 26 января.