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Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Антхольце из-за простуды

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Антхольце.

Об этом она сообщила в соцсети. 

«Американские горки сезона продолжаются, сегодня я проснулась с симптомами простуды. Не хочу рисковать здоровьем, и это делает маловероятным выступление в гонках на этой неделе. 

Огорчена из-за этого, но единственное, что я могу сделать сейчас, это сосредоточиться на отдыхе и возвращении к чемпионату мира», – написала Оберг. 

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 23 по 26 января. Эльвира Оберг в общем зачете КМ идет третьей. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Эльвиры Оберг
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