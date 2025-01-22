Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Антхольце из-за простуды

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг пропустит этап Кубка мира в Антхольце.

Об этом она сообщила в соцсети.

«Американские горки сезона продолжаются, сегодня я проснулась с симптомами простуды. Не хочу рисковать здоровьем, и это делает маловероятным выступление в гонках на этой неделе.

Огорчена из-за этого, но единственное, что я могу сделать сейчас, это сосредоточиться на отдыхе и возвращении к чемпионату мира», – написала Оберг.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 23 по 26 января. Эльвира Оберг в общем зачете КМ идет третьей.