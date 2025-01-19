Эльвира Оберг одержала десятую победу в карьере, у Ришар – первый подиум

Шведка Эльвира Оберг победила в масс-старте на Кубке мира по биатлону.

Это 10-я победа в карьере Оберг. Всего у нее 27 наград (10-8-9).

Второе место заняла немка Франциска Пройс. Она попала на пьедестал в 23-й раз (3-13-7).

Бронза у француженки Жанны Ришар, которая поднялась на подиум впервые в карьере (0-0-1).