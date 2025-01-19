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Эльвира Оберг одержала десятую победу в карьере, у Ришар – первый подиум

Шведка Эльвира Оберг победила в масс-старте на Кубке мира по биатлону.

Это 10-я победа в карьере Оберг. Всего у нее 27 наград (10-8-9).

Второе место заняла немка Франциска Пройс. Она попала на пьедестал в 23-й раз (3-13-7).

Бронза у француженки Жанны Ришар, которая поднялась на подиум впервые в карьере (0-0-1).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoФранциска Пройс
logoЖанна Ришар
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Германии жен
logoЭльвира Оберг
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