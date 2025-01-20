  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Анастасия Халили: «Уровень Кубка мира очень высокий, но не думаю, что мы будем долго до него доходить. Если вернемся, быстро поймем, что и как надо делать»
5

Анастасия Халили: «Уровень Кубка мира очень высокий, но не думаю, что мы будем долго до него доходить. Если вернемся, быстро поймем, что и как надо делать»

Халили считает, что российским биатлонистам нужно прибавлять в скорострельности.

– Многие наши биатлонисты говорят, что главное, в чем надо будет прибавлять после возвращения на международную арену, – это скорость стрельбы.

– Да, я тоже так думаю.

– И как свою скорострельность оцените?

– У меня слабая скорость стрельбы – я довольно медленно стреляю. Сейчас не готова стрелять быстрее, потому что не хочу потерять качество. Но действительно, на Кубке мира люди уже и лежа стреляют по 20 секунд, а стоя у кого-то даже по 12 было. Это очень высокая скорость, потому что у нас большинство спортсменов первый выстрел делают только на 20-й секунде после подхода к огневому рубежу.

– У вас с этим пока как?

– Ну вот, к примеру, на последнем спринте в Демино лежа я стреляла 29 секунд и стоя 28. Это очень медленно, потому что, как я сказала, многие на Кубке мира стреляют по 20 секунд лежа.

– Долго придется их догонять в этом и других компонентах, когда россиян вернут на международные соревнования?

– Я смотрю каждую гонку Кубка мира. Уровень там очень высокий, но не думаю, что мы будем долго до него доходить. Если мы вернемся туда, то станем там вариться и быстро поймем, что и как надо делать.

Когда ты понимаешь, что все стреляют быстро, тебе приходится адаптироваться. И это не должно занять много времени, потому что у всех нас есть мастерство, и постоянная практика внутри России позволяет не очень сильно отстать от тех, кто выступает на Кубке мира.

Когда я там дебютировала несколько лет назад, тоже обалдела от того, какие скорости. Приходилось подстраиваться. Но в итоге удалось к такому привыкнуть. Думаю, и сейчас, когда нас допустят до международных стартов, это не составит труда. Просто нужно работать над собой, несмотря ни на какие обстоятельства, – сказала Анастасия Халили.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Известия»
logoКубок России
logoсборная России жен
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Хочется задать вопрос Шашилову. Его группу явно лихорадит, есть определенная стагнация у биатлонистов»
2019 января, 14:17
Анастасия Халили о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Я в шоке. Может, он сказал так на эмоциях, он еще мог бы показать хорошую борьбу»
118 января, 11:36
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я
1312 января, 14:19
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
вчера, 19:54
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
6вчера, 19:53
Анастасия Халили: «Находить мотивацию мне вообще не тяжело. С каждым сезоном конкуренция в России растет, и нельзя расслабляться»
1вчера, 18:21
Братья Бо, Лагрейд, Стремсхайм, Сорум, Ульдал, Тандревольд, Киркеэйде, Лиен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира
19вчера, 14:26
В Норвежской ассоциации биатлона рассмотрят возможность сотрудничества с Йоханнесом Бо после завершения его карьеры
9вчера, 08:47
Уле Эйнар Бьорндален: «У Йоханнеса Бо есть дар, которым обладают немногие. Пройдет много времени, прежде чем мы увидим подобного биатлониста»
2419 января, 19:04
Джакомель о победе в масс-старте: «Наша команда переживала трудные времена. Здорово, что мы сегодня отыгрались и показали всем, на что способны»
1419 января, 15:36
Шипулин о завершении карьеры Йоханнеса Бо: «Позволю себе шутку – ему просто неинтересно стало бегать без русских. Понимает, что не с кем теперь бороться»
9619 января, 15:24
Эльвира Оберг одержала десятую победу в карьере, у Ришар – первый подиум
1319 января, 15:07
Кубок мира. Общий зачет (жен). Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
5519 января, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Дербушева – 2-я, Смольская – 3-я
2019 января, 15:58
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский лидирует, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 3-й
2719 января, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов (жен). Пройс лидирует и опережает Эльвиру Оберг на 1 очко, Ришар – 3-я
119 января, 15:12
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Тарьей Бо – 3-й
219 января, 12:40
Полина Плюснина: «Узнав, что нас отстранили от соревнований, два дня рыдала. Обидно за всех российских и белорусских спортсменов»
19 января, 10:12
Губерниев о Йоханнесе Бо: «Что-то мне подсказывает, что за год до Олимпиады возможны варианты с возвращением. Как прощальный тур группы Scorpions, который затянулся на 15 лет»
418 января, 15:38
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Германия вышла в лидеры, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
118 января, 14:58
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
318 января, 14:55
Евгений Редькин: «Может, Йоханнес Бо еще вернется на Олимпиаду. Поэтому давайте подождем»
318 января, 14:50
Зайцева о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Наконец-то решился на такой мужественный шаг. Желаю ему удачи и найти себя в новом пути»
518 января, 14:12
Рекомендуем