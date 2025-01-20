Анастасия Халили: «Уровень Кубка мира очень высокий, но не думаю, что мы будем долго до него доходить. Если вернемся, быстро поймем, что и как надо делать»

Халили считает, что российским биатлонистам нужно прибавлять в скорострельности.

– Многие наши биатлонисты говорят, что главное, в чем надо будет прибавлять после возвращения на международную арену, – это скорость стрельбы.

– Да, я тоже так думаю.

– И как свою скорострельность оцените?

– У меня слабая скорость стрельбы – я довольно медленно стреляю. Сейчас не готова стрелять быстрее, потому что не хочу потерять качество. Но действительно, на Кубке мира люди уже и лежа стреляют по 20 секунд, а стоя у кого-то даже по 12 было. Это очень высокая скорость, потому что у нас большинство спортсменов первый выстрел делают только на 20-й секунде после подхода к огневому рубежу.

– У вас с этим пока как?

– Ну вот, к примеру, на последнем спринте в Демино лежа я стреляла 29 секунд и стоя 28. Это очень медленно, потому что, как я сказала, многие на Кубке мира стреляют по 20 секунд лежа.

– Долго придется их догонять в этом и других компонентах, когда россиян вернут на международные соревнования?

– Я смотрю каждую гонку Кубка мира. Уровень там очень высокий, но не думаю, что мы будем долго до него доходить. Если мы вернемся туда, то станем там вариться и быстро поймем, что и как надо делать.

Когда ты понимаешь, что все стреляют быстро, тебе приходится адаптироваться. И это не должно занять много времени, потому что у всех нас есть мастерство, и постоянная практика внутри России позволяет не очень сильно отстать от тех, кто выступает на Кубке мира.

Когда я там дебютировала несколько лет назад, тоже обалдела от того, какие скорости. Приходилось подстраиваться. Но в итоге удалось к такому привыкнуть. Думаю, и сейчас, когда нас допустят до международных стартов, это не составит труда. Просто нужно работать над собой, несмотря ни на какие обстоятельства, – сказала Анастасия Халили.