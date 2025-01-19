Дмитрий Губерниев: «Хочется задать вопрос Шашилову. Его группу явно лихорадит, есть определенная стагнация у биатлонистов»
«Если говорить про женщин, то я рад за Халили, у которой третья победа подряд. Была интересная, запоминающаяся гонка. Мне хочется задать вопрос Михаилу Викторовичу Шашилову, несмотря на третье место Дербушевой. Его группу явно лихорадит.
Он был в горах, пошла очередная неделя после возвращения, но девчонки, очевидно, не испытывают легкости. Казакевич стала третьей в одной из гонок, но у биатлонистов группы Шашилова есть определенная стагнация с моей точки зрения. Посмотрим, как дела будут обстоять в феврале.
У мужчин сборная России опять проиграла. Мы задаем вопросы Каминскому и Охотникову – Серохвостов, Латыпов и Халили, пусть он и тренируется с Истоминым и Норицыным, допускают слишком много промахов.
Бабиков и Логинов занимают призовые места: несборники обыгрывают сборников. Лобастов выиграл неожиданно для многих. В российском биатлоне лихорадочное состояние. Посмотрим, что будет в феврале, ближе к главным стартам», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
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