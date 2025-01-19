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Дмитрий Губерниев: «Хочется задать вопрос Шашилову. Его группу явно лихорадит, есть определенная стагнация у биатлонистов»

Дмитрий Губерниев заявил, что в российском биатлоне «лихорадочное состояние».

«Если говорить про женщин, то я рад за Халили, у которой третья победа подряд. Была интересная, запоминающаяся гонка. Мне хочется задать вопрос Михаилу Викторовичу Шашилову, несмотря на третье место Дербушевой. Его группу явно лихорадит.

Он был в горах, пошла очередная неделя после возвращения, но девчонки, очевидно, не испытывают легкости. Казакевич стала третьей в одной из гонок, но у биатлонистов группы Шашилова есть определенная стагнация с моей точки зрения. Посмотрим, как дела будут обстоять в феврале.

У мужчин сборная России опять проиграла. Мы задаем вопросы Каминскому и Охотникову – Серохвостов, Латыпов и Халили, пусть он и тренируется с Истоминым и Норицыным, допускают слишком много промахов.

Бабиков и Логинов занимают призовые места: несборники обыгрывают сборников. Лобастов выиграл неожиданно для многих. В российском биатлоне лихорадочное состояние. Посмотрим, что будет в феврале, ближе к главным стартам», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoНикита Лобастов
logoКубок Содружества
logoДаниил Серохвостов
logoДмитрий Губерниев
logoКубок России
logoсборная России
logoЭдуард Латыпов
logoЮрий Каминский
logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
Тамара Дербушева (Воронина)
logoсборная России жен
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoМихаил Шашилов
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