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Анастасия Халили о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру: «Я в шоке. Может, он сказал так на эмоциях, он еще мог бы показать хорошую борьбу»

Халили заявила, что ее шокировало решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

Пятикратный олимпийский чемпион сегодня объявил, что закончит карьеру после текущего сезона.

«Я остаюсь в шоке. Может, это он так на эмоциях сказал. Говорят, что нужно уходить на хорошей ноте, но Йоханнес, думаю, мог бы еще показать хорошую борьбу.

Я стою и думаю, что поспособствовало его решению о завершении карьеры. Может, семья действительно его манит домой. И ему не хватает мотивации, чтобы до конца выкладываться на тренировках и соревнованиях. Он уже многого добился за свою карьеру и хочет уйти молодым и сильным», – сказала Анастасия Халили в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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