Анастасия Халили: «Три штрафа — это не так уж и плохо. Был сильный ветер, а борьба была очень конкурентная»
Анастасия Халили высказалась о победе в масс-старте на Кубке Содружества.
«Хотелось бы, чтобы это стало традицией. Третья победа подряд, в конце концов.
Три штрафа — это не так уж и плохо. Был сильный ветер, а борьба была очень конкурентная. Приходилось бороться не только с собой, но и с соперницами на рубеже. Гонка непростая получилась, но внесу ее себе в актив.
Три победы подряд — это счастье. Нужно это закрепить на чемпионате и Кубке России. Хочется выступать стабильно и повыше быть всегда», — сказала Халили.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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