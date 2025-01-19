Анастасия Халили высказалась о победе в масс-старте на Кубке Содружества.

«Хотелось бы, чтобы это стало традицией. Третья победа подряд, в конце концов.

Три штрафа — это не так уж и плохо. Был сильный ветер, а борьба была очень конкурентная. Приходилось бороться не только с собой, но и с соперницами на рубеже. Гонка непростая получилась, но внесу ее себе в актив.

Три победы подряд — это счастье. Нужно это закрепить на чемпионате и Кубке России. Хочется выступать стабильно и повыше быть всегда», — сказала Халили.