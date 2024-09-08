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  • Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Анастасия Халили лидирует, Дербушева – 2-я, Сливко – 4-я, Казакевич – 5-я, Резцова – 7-я, Смольская – 10-я
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Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Анастасия Халили лидирует, Дербушева – 2-я, Сливко – 4-я, Казакевич – 5-я, Резцова – 7-я, Смольская – 10-я

Анастасия Халили лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2024/25 по биатлону

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

Общий зачет 

Женщины

После 3 гонок из 18

1. Анастасия Халили – 326

2. Тамара Дербушева – 318

3. Анастасия Шевченко – 310

4. Виктория Сливко – 295

5. Ирина Казакевич – 292

6. Анна Григорьева – 274

7. Кристина Резцова – 272

8. Елизавета Каплина – 270

9. Владислава Гаврилова – 255

10. Динара Смольская (Беларусь) – 246...

13. Наталия Шевченко – 236...

15. Светлана Миронова – 222

27. Анна Сола (Беларусь) – 152...

42. Ульяна Нигматуллина – 58

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России жен
летний биатлон
logoсборная Беларуси жен
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
logoСветлана Миронова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнна Сола
logoИрина Казакевич
Елизавета Каплина
logoАнастасия Шевченко
Анна Григорьева
logoАнастасия Халили (Гореева)
Владислава Гаврилова
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКубок Содружества
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