Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Анастасия Халили лидирует, Дербушева – 2-я, Сливко – 4-я, Казакевич – 5-я, Резцова – 7-я, Смольская – 10-я
Анастасия Халили лидирует в общем зачете Кубка Содружества-2024/25 по биатлону
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
Общий зачет
Женщины
После 3 гонок из 18
1. Анастасия Халили – 326
2. Тамара Дербушева – 318
3. Анастасия Шевченко – 310
4. Виктория Сливко – 295
5. Ирина Казакевич – 292
6. Анна Григорьева – 274
7. Кристина Резцова – 272
8. Елизавета Каплина – 270
9. Владислава Гаврилова – 255
10. Динара Смольская (Беларусь) – 246...
13. Наталия Шевченко – 236...
15. Светлана Миронова – 222
27. Анна Сола (Беларусь) – 152...
42. Ульяна Нигматуллина – 58
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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