Анастасия Халили о победе: «Хочется плакать. За 18 лет в биатлоне это мой первый ноль в гонке с четырьмя рубежами»

Халили прокомментировала победу в гонке преследования на Кубке Содружества.

– Финиш с флагом и первый ноль в гонке с четырьмя рубежами – что это за эмоции?

– Если честно, хочется плакать. За 18 лет в биатлоне это мой первый ноль в гонке из четырех рубежей. Я очень счастлива первому месту, очень счастлива победе над собой, что наконец-то преодолела эту грань и вошла в «клуб зеро».

– Эти слезы счастья дорогого стоят. А какую работу пришлось проделать? В общей сложности ты уже шесть рубежей подряд проходишь на ноль.

– Я уже не хочу об этом думать. Очень много было провальных гонок в этом сезоне. Каждый раз какие-то новые ошибки всплывали. Я все анализирую, не пускаю на самотек. Работаю каждый день над собой, над своей стрельбой. Рада, что сегодня и вчера удалось реализовать всю свою работу на старте.

– Перед заключительным рубежом ты уже понимала, что отрыв большой, что можно спокойно идти. Какие были мысли?

– Нельзя было все равно расслабляться. Не такой уж и большой отрыв, всего лишь два штрафных круга, а я могу стрелять как ноль, так и три, и пять. Поэтому не теряла концентрацию, не думала о том, что я иду первой, что у меня такой запас. Просто очень хотела сегодня отработать чисто. Рада, что у меня получилось, – сказала Анастасия Халили в эфире «Матч ТВ».