  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Анастасия Халили о победе: «Хочется плакать. За 18 лет в биатлоне это мой первый ноль в гонке с четырьмя рубежами»
3

Анастасия Халили о победе: «Хочется плакать. За 18 лет в биатлоне это мой первый ноль в гонке с четырьмя рубежами»

Халили прокомментировала победу в гонке преследования на Кубке Содружества.

– Финиш с флагом и первый ноль в гонке с четырьмя рубежами – что это за эмоции?

– Если честно, хочется плакать. За 18 лет в биатлоне это мой первый ноль в гонке из четырех рубежей. Я очень счастлива первому месту, очень счастлива победе над собой, что наконец-то преодолела эту грань и вошла в «клуб зеро». 

– Эти слезы счастья дорогого стоят. А какую работу пришлось проделать? В общей сложности ты уже шесть рубежей подряд проходишь на ноль.

– Я уже не хочу об этом думать. Очень много было провальных гонок в этом сезоне. Каждый раз какие-то новые ошибки всплывали. Я все анализирую, не пускаю на самотек. Работаю каждый день над собой, над своей стрельбой. Рада, что сегодня и вчера удалось реализовать всю свою работу на старте.

– Перед заключительным рубежом ты уже понимала, что отрыв большой, что можно спокойно идти. Какие были мысли?

– Нельзя было все равно расслабляться. Не такой уж и большой отрыв, всего лишь два штрафных круга, а я могу стрелять как ноль, так и три, и пять. Поэтому не теряла концентрацию, не думала о том, что я иду первой, что у меня такой запас. Просто очень хотела сегодня отработать чисто. Рада, что у меня получилось, – сказала Анастасия Халили в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная России жен
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКубок Содружества
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду»
3149 минут назад
Виктория Метеля: «На трассе лужи, очень тяжело сегодня. Считаю, что неплохо прошла гонку, справилась со стрельбой, несмотря на промах»
сегодня, 09:15
❄️ Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили победила, Метеля – 2-я, Сола – 3-я, Сливко – 4-я, Наталия Шевченко – 5-я
86сегодня, 08:29
Кубок мира. Эстафета. Сестры Оберг побегут за Швецию, Брезаз-Буше и Симон – за Францию, Шнайдер и Пройс – за Германию, Киркеэйде и Фемстейневик – за Норвегию
23сегодня, 06:27
Кубок Содружества. Гонка преследования. Серохвостов стартует первым, Смольский – 2-м, Логинов – 5-м, Халили – 10-м, Поварницын – 15-м, Латыпов – 18-м
1сегодня, 06:27
Каминский о споре Серохвостова с Охотниковым: «Даниил еще вчера постригся. Может, заранее готовился»
3вчера, 16:34
Кубок IBU. Юхансен выиграла спринт, Гальмас Полен – 2-я, Эрдал – 3-я, Шово – 8-я
3вчера, 15:40
Мужская сборная Норвегии по биатлону впервые с сезона-2021/22 осталась на Кубке мира без медали в эстафете
24вчера, 15:23
Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Ритмюллер, Понсилуома и Йоханнес Бо были быстрейшими на этапах, у Норвегии лучший общий ход, у Словении – стрельба
7вчера, 14:56
⚡️ Кубок мира. Эстафета. Франция победила, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
219вчера, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Смешанная эстафета. Юхансен, Скар, Аспенес и Фрей побегут за Норвегию, Шово, Гальмас Полен, Патурель и Ломбардо – за Францию
53 минуты назадLive
Кубок IBU. Эрдал и Баккен, Менжен и Брутье, Нильссон и Андерссон, Цингерле и Барале выступят в сингл-миксте
вчера, 21:08
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
2вчера, 15:00
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
2вчера, 15:00
Кубок IBU. Фрей победил в спринте, Мюллауэр – 2-й, Баккен – 3-й
2вчера, 11:30
Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»
5вчера, 07:18
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я
16 января, 15:24
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Сорум – 2-й, Лагрейд – 3-й
15 января, 16:08
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Эрдал победила, Гальмас Полен – 2-я, Меркушина – 3-я
15 января, 14:00
Кубок IBU. Баккен победил в короткой индивидуальной гонке, Аспенес – 2-й, Фрей – 3-й
315 января, 10:51
Рекомендуем