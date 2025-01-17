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Казакевич о последнем круге: «Казалось, что сил вообще нет и просто иду уже, еле волоча ноги. Но, видимо, Соле было сегодня тоже тяжело»

Казакевич рассказала, как удержала преимущество над Солой на Кубке Содружества.

Ирина Казакевич стала второй в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Демине.

«Когда я выходила с рубежа, мне сказали, что мы с Анной (Солой) идем примерно в одни ноги, две секунды, и я смогла удержать это преимущество. Хотя казалось, что сил вообще нет и просто иду уже, еле волоча ноги.

Но, видимо, Ане было сегодня тоже тяжело, как и всем девчонкам – такие погодные условия. Мы бегаем нечасто, но, видимо, чем тяжелее условия для меня, тем лучше получается. Поэтому я рада, что сегодня смогла оказаться так высоко.

Можно будет потом посмотреть приблизительную аналитику, где мне удалось [ускориться]. Может быть, на финишной прямой как раз таки удалось преимущество в одну секунду.

Смольская сказала, что спуск на стрельбище напоминает Олимпиаду в Пекине? Да, соглашусь с Динарой. Там также был приход на рубеж со спуска, и очень люблю такие трассы, где именно такой подход к рубежу. И в действительности сама трасса мне немножко напоминает Пекин, потому что там также был длинный уход с рубежа и до конца подъем. И примерно похожий рельеф трассы», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoОлимпиада-2022
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoИрина Казакевич
logoсборная России жен
logoАнна Сола
logoКубок Содружества
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