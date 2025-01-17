Анастасия Халили: «Гонка сегодня очень сложная, трасса очень влажная. Мне повезло, что я стартовала в начале»

Биатлонистка Халили рассказала о сложностях на трассе на Кубке Содружества.

Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Демине.

«Это мой первый долгожданный ноль в сезоне. Но гонка сегодня очень сложная, трасса очень влажная. Чувствовалось, как с каждым кругом лыжи набирают воду, все меньше выкатываешь, зарываешься.

Мне повезло, что я стартовала в начале. Девчонкам – сил добежать эту гонку, потому что трасса разбивается. И сегодня очень сложно, я думаю, всем.

Небольшие порывы ветра, рада, что удалось справиться. Не знаю, как там девчонки работают – думаю, сегодня многие справятся», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».