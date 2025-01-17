1

Шевнина пропускает этап Кубка Содружества в Демино из-за восстановления после ковида

Биатлонистка Полина Шевнина пропускает Кубок Содружества в Демино из-за ковида.

Этап Кубка Содружества по биатлону в Демино проходит с 17 по 19 января.

– Я уже в строю, здорова, восстанавливаюсь. К сожалению, перенесла ковид. Сейчас все в порядке, мы решили не форсировать подготовку и потихонечку готовиться к главным стартам: Раубичам и Ханты‑Мансийску.

– Можем ли увидеть вас в Рыбинске на следующей неделе?

– Планируем на следующих выходных выступить в одной гонке. Либо это будет индивидуальная гонка на чемпионате России, что, думаю, будет тяжело после трех недель пропуска. Либо это будет спринт. Будем отталкиваться от моего самочувствия ближе к гонкам, – сказала Шевнина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Полина Шевнина
logoКубок Содружества
logoсборная России жен
logoкоронавирус
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок Содружества. Халили победила в спринте, Казакевич – 2-я, Сола – 3-я
8423 минуты назад
Андрей Падин присутствует на сборе команды в Демино. В декабре СМИ сообщали о его отстранении
20вчера, 11:14Видео
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я
1312 января, 14:19
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Халили: «Гонка сегодня очень сложная, трасса очень влажная. Мне повезло, что я стартовала в начале»
18 минут назад
❄️ Кубок Содружества. Халили победила в спринте, Казакевич – 2-я, Сола – 3-я
8423 минуты назад
Кубок мира. Эстафета. Фийон-Майе и Жаклен выступят за Францию, Лагрейд и братья Бо – за Норвегию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
15сегодня, 06:25
Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»
2сегодня, 06:10
Губерниев об Олимпиаде-2026: «Подвижки могут быть, но, судя по всему, у нас будет минимальный состав на Игры – без лыж, биатлона и хоккея»
10сегодня, 06:04
Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Латыпов – 6-м, Халили – 7-м, Серохвостов – 18-м, Бабиков – 20-м, Логинов – 23-м
2вчера, 21:30
Ульдал снялся с этапа Кубка мира в Рупольдинге из-за проблем с желудком
2вчера, 20:30
Кубок мира. Общий зачет. Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
52вчера, 15:17
Жанмонно одержала восьмую победу в карьере, у Пройс – 22-й подиум, у Басерги – первый
5вчера, 15:09
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лампич была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг проиграла 13 секунд, Жанмонно и Пройс – по 30
6вчера, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-глава медиаслужбы СБР Бойцов: «Зайцева сама вычислила, что я пошел на СВО, и мне написала. Биатлонная семья очень поддерживает»
1сегодня, 07:18
Кубок IBU. Шово, Гальмас Полен, Юхансен, Скар, Эрдал, Ойгард, Твиннерайм выступят в спринте
сегодня, 01:16
Кубок IBU. Фрей, Аспенес, Ломбардо, Гиро-Пуайо, Паульсен, Баккен выступят в спринте
сегодня, 01:06
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Халварссон – 3-я
вчера, 15:24
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
215 января, 16:15
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Стремсхайм лидирует, Сорум – 2-й, Лагрейд – 3-й
15 января, 16:08
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Эрдал победила, Гальмас Полен – 2-я, Меркушина – 3-я
15 января, 14:00
Кубок IBU. Баккен победил в короткой индивидуальной гонке, Аспенес – 2-й, Фрей – 3-й
315 января, 10:51
Расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье
115 января, 06:01
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
312 января, 15:29
Рекомендуем