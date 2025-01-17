Шевнина пропускает этап Кубка Содружества в Демино из-за восстановления после ковида

Биатлонистка Полина Шевнина пропускает Кубок Содружества в Демино из-за ковида.

Этап Кубка Содружества по биатлону в Демино проходит с 17 по 19 января.

– Я уже в строю, здорова, восстанавливаюсь. К сожалению, перенесла ковид. Сейчас все в порядке, мы решили не форсировать подготовку и потихонечку готовиться к главным стартам: Раубичам и Ханты‑Мансийску.

– Можем ли увидеть вас в Рыбинске на следующей неделе?

– Планируем на следующих выходных выступить в одной гонке. Либо это будет индивидуальная гонка на чемпионате России, что, думаю, будет тяжело после трех недель пропуска. Либо это будет спринт. Будем отталкиваться от моего самочувствия ближе к гонкам, – сказала Шевнина.