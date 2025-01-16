Андрей Падин присутствует на сборе команды в Демино. В декабре СМИ сообщали о его отстранении
Тренер по биатлону Андрей Падин присутствует на сборе команды в Демино.
В Демино с 17 по 26 января пройдут этапы Кубка Содружества и Кубка России, а также гонки чемпионата России.
В конце декабря СМИ сообщали, что тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой. Президент СБР Виктор Майгуров эту информацию опровергал.
В видео от организаторов Падин поприветствовал болельщиков, представившись тренером сборной России.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Демино в ВК
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