Андрей Падин присутствует на сборе команды в Демино. В декабре СМИ сообщали о его отстранении

Тренер по биатлону Андрей Падин присутствует на сборе команды в Демино.

В Демино с 17 по 26 января пройдут этапы Кубка Содружества и Кубка России, а также гонки чемпионата России.

В конце декабря СМИ сообщали , что тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин де-факто отстранен от работы с командой. Президент СБР Виктор Майгуров эту информацию опровергал .

В видео от организаторов Падин поприветствовал болельщиков, представившись тренером сборной России.