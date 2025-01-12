Сеппяля о победе в сингл-миксте: «Так счастлив, что нет слов. У меня за плечами более 200 гонок, и сейчас я впервые поднялся на подиум»
Финские биатлонисты прокомментировали свою победу в сингл-миксте на Кубке мира.
Теро Сеппяля и Суви Минккинен сегодня выиграли одиночную смешанную эстафету в Оберхофе.
«Я так счастлив, что просто нет слов. У меня за плечами более 200 гонок на турнирах IBU, и сейчас я впервые поднялcя на подиум.
Медаль – это очень хорошо, но победа – самое лучшее, что может быть. Мы так хорошо поработали. Я горжусь своей партнершей по команде. Спасибо, Суви!» – сказал Сеппяля.
«Это действительно потрясающе – пересечь финишную черту первой. Невероятное чувство. Мы очень долгое время были товарищами по команде, и очень приятно разделить с Теро эту победу», – добавила Минккинен.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем