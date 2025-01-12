Сеппяля о победе в сингл-миксте: «Так счастлив, что нет слов. У меня за плечами более 200 гонок, и сейчас я впервые поднялся на подиум»

Финские биатлонисты прокомментировали свою победу в сингл-миксте на Кубке мира.

Теро Сеппяля и Суви Минккинен сегодня выиграли одиночную смешанную эстафету в Оберхофе.

«Я так счастлив, что просто нет слов. У меня за плечами более 200 гонок на турнирах IBU, и сейчас я впервые поднялcя на подиум.

Медаль – это очень хорошо, но победа – самое лучшее, что может быть. Мы так хорошо поработали. Я горжусь своей партнершей по команде. Спасибо, Суви!» – сказал Сеппяля.

«Это действительно потрясающе – пересечь финишную черту первой. Невероятное чувство. Мы очень долгое время были товарищами по команде, и очень приятно разделить с Теро эту победу», – добавила Минккинен.