Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 10 секунд, Финляндия – лучшая по скорострельности
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Сингл-микст
Лыжный ход
1-й этап
1. Никлас Хартвег (Швейцария) – 6.16,0
2. Кэмпбелл Райт (Канада) – 2,8
3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,7
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 6,8
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 9,7
6. Виктор Брандт (Швеция) – 12,1
2-й этап
1. Пола Боте (Франция) – 7.32,4
2. Илария Скаттоло (Италия) – 1,2
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 3,8
4. Эстере Вольфа (Латвия) – 4,4
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 5,5
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 8,2
3-й этап
1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 6.13,3
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 0,1
3. Кэмпбелл Райт (Канада) – 7,1
4. Яков Фак (Словения) – 7,6
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 10,3
6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 13,5
4-й этап
1. Селина Гротиан (Германия) – 11.12,2
2. Пола Боте (Франция) – 1,4
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 4,3
4. Регина Эрмитс (Эстония) – 14,8
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 16,9
6. Эми Басерга (Швейцария) – 19,4
Общее время лыжного хода
1. Франция – 31.32,4
2. Норвегия – 9,6
3. Финляндия – 12,8
4. Швейцария – 18.4
5. Германия – 22,6
6. Словения – 37,0
Скорострельность
1. Финляндия – 3.58,5 (0+5)
2. Молдова – 4.05,0 (0+5)
3. Украина – 4.06,3 (0+5)
4. Австрия – 4.07,6 (0+8)
5-6. Франция – 4.13,9 (0+8)
5-6. Германия – 4.13,9 (0+11)
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