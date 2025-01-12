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Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 10 секунд, Финляндия – лучшая по скорострельности

Сборная Финляндии была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Сингл-микст

Лыжный ход

1-й этап

1. Никлас Хартвег (Швейцария) – 6.16,0 

2. Кэмпбелл Райт (Канада) – 2,8 

3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,7 

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 6,8 

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 9,7 

6. Виктор Брандт (Швеция) – 12,1

2-й этап 

1. Пола Боте (Франция) – 7.32,4 

2. Илария Скаттоло (Италия) – 1,2

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 3,8 

4. Эстере Вольфа (Латвия) – 4,4 

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 5,5 

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 8,2

3-й этап 

1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 6.13,3

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 0,1

3. Кэмпбелл Райт (Канада) – 7,1

4. Яков Фак (Словения) – 7,6

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 10,3

6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 13,5 

4-й этап 

1. Селина Гротиан (Германия) – 11.12,2

2. Пола Боте (Франция) – 1,4

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 4,3

4. Регина Эрмитс (Эстония) – 14,8 

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 16,9 

6. Эми Басерга (Швейцария) – 19,4

Общее время лыжного хода

1. Франция – 31.32,4

2. Норвегия – 9,6

3. Финляндия – 12,8

4. Швейцария – 18.4

5. Германия – 22,6 

6. Словения – 37,0 

Скорострельность

1. Финляндия – 3.58,5 (0+5)

2. Молдова – 4.05,0 (0+5)

3. Украина – 4.06,3 (0+5)

4. Австрия – 4.07,6 (0+8)

5-6. Франция – 4.13,9 (0+8)

5-6. Германия – 4.13,9 (0+11)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКентен Фийон-Майе
logoНиклас Хартвег
logoВебьорн Сорум
logoВиктор Брандт
logoТеро Сеппяля
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logoАнна Магнуссон
logoсборная Норвегии жен
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logoЛиза Тереза Хаузер
logoСуви Минккинен
logoКаролине Кноттен
Илария Скаттоло
logoсборная Италии по биатлону
Эстере Вольфа
logoсборная Италии жен
logoРегина Эрмитс (Ойя)
logoЭми Басерга
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