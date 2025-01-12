Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 10 секунд, Финляндия – лучшая по скорострельности

Сборная Финляндии была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25 4-й этап Оберхоф, Германия Сингл-микст Лыжный ход 1-й этап 1. Никлас Хартвег (Швейцария) – 6.16,0 2. Кэмпбелл Райт (Канада) – 2,8 3. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 5,7 4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 6,8 5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 9,7 6. Виктор Брандт (Швеция) – 12,1 2-й этап 1. Пола Боте (Франция) – 7.32,4 2. Илария Скаттоло (Италия) – 1,2 3. Суви Минккинен (Финляндия) – 3,8 4. Эстере Вольфа (Латвия) – 4,4 5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 5,5 6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 8,2 3-й этап 1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 6.13,3 2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 0,1 3. Кэмпбелл Райт (Канада) – 7,1 4. Яков Фак (Словения) – 7,6 5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 10,3 6. Теро Сеппяля (Финляндия) – 13,5 4-й этап 1. Селина Гротиан (Германия) – 11.12,2 2. Пола Боте (Франция) – 1,4 3. Суви Минккинен (Финляндия) – 4,3 4. Регина Эрмитс (Эстония) – 14,8 5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 16,9 6. Эми Басерга (Швейцария) – 19,4 Общее время лыжного хода 1. Франция – 31.32,4 2. Норвегия – 9,6 3. Финляндия – 12,8 4. Швейцария – 18.4 5. Германия – 22,6 6. Словения – 37,0 Скорострельность 1. Финляндия – 3.58,5 (0+5) 2. Молдова – 4.05,0 (0+5) 3. Украина – 4.06,3 (0+5) 4. Австрия – 4.07,6 (0+8) 5-6. Франция – 4.13,9 (0+8) 5-6. Германия – 4.13,9 (0+11)