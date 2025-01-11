Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Лагрейд уступил 10 секунд, у Тарьея Бо – лучшее чистое время пасьюта
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Гонка преследования, мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 28.16,2
2. Филипп Наврат (Германия) – 1,9
3. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,3
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 7,6
5. Жереми Финелло (Швейцария) – 7,8
6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 8,3
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 10,8
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 11,9
9. Эрик Перро (Франция) – 12,9
10. Лукас Хофер (Италия) – 15,9
11. Данило Ритмюллер (Германия) – 17,4
12. Эмильен Жаклен (Франция) – 18,2
13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 20,2
Скорострельность
1. Миха Довжан (Словения) – 1.30,7 (1)
2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.36,5 (4)
3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,6 (3)
4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,7 (3)
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.38,4 (7)
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.38,5 (5)
7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.38,8 (2)
8. Юстус Штрелов (Германия) – 1.39,7 (1)
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.42,2 (5)
10. Филипп Наврат (Германия) – 1.42,9 (4)
25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,0 (3)...
37. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.53,2 (1)...
39. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.54,6 (2)
Чистое время пасьюта
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 32.18,7
2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 25,5
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 28,5
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 30,8
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 32,6
6. Антонин Гигонна (Франция) – 34,2
7. Филипп Наврат (Германия) – 42,4
8. Эрик Перро (Франция) – 42,5
9. Максим Жермен (США) – 42,6
10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 44,2...
23. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,0...
25. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,4
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