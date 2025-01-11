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  • Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Лагрейд уступил 10 секунд, у Тарьея Бо – лучшее чистое время пасьюта
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Кубок мира. Гонка преследования. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Лагрейд уступил 10 секунд, у Тарьея Бо – лучшее чистое время пасьюта

Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, у Тарьея лучшее чистое время пасьюта на КМ.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Гонка преследования, мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 28.16,2

2. Филипп Наврат (Германия) – 1,9

3. Тарьей Бо (Норвегия) – 5,3

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 7,6

5. Жереми Финелло (Швейцария) – 7,8

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 8,3

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 10,8

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 11,9

9. Эрик Перро (Франция) – 12,9

10. Лукас Хофер (Италия) – 15,9

11. Данило Ритмюллер (Германия) – 17,4

12. Эмильен Жаклен (Франция) – 18,2

13. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 20,2

Скорострельность

1. Миха Довжан (Словения) – 1.30,7 (1)

2. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1.36,5 (4)

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,6 (3)

4. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,7 (3)

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.38,4 (7)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.38,5 (5)

7. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.38,8 (2)

8. Юстус Штрелов (Германия) – 1.39,7 (1)

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.42,2 (5)

10. Филипп Наврат (Германия) – 1.42,9 (4)

25. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,0 (3)...

37. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.53,2 (1)...

39. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.54,6 (2)

Чистое время пасьюта

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 32.18,7

2. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 25,5

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 28,5

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 30,8

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 32,6

6. Антонин Гигонна (Франция) – 34,2

7. Филипп Наврат (Германия) – 42,4

8. Эрик Перро (Франция) – 42,5

9. Максим Жермен (США) – 42,6

10. Андрей Расторгуев (Латвия) – 44,2...

23. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,0...

25. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,4

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спорт
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