Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
Анастасия Халили заявила, что в стрельбе будет равняться на Полину Плюснину.
Сегодня Халили выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России в Рязани, допустив три промаха. Второе место заняла Плюснина, отстрелявшая чисто.
«Меня удивляет, как стреляет Полина Плюснина. В прошлом году она не была так стабильна на рубежах. Сегодня после финиша я ей сказала, что она молодец и даже ни разу не дрогнула, видела, что я ее постоянно догоняю и допустила штраф на последнем рубеже.
Я думала, что она тоже промахнется, но она боролась, как настоящий боец и профессионал. Уже не первый раз она заезжает в тройку лучших и постепенно обретает себя, поэтому нужно привыкать к такой стабильной стрельбе и только равняться на нее», – сказала Халили.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
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