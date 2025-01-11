Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»

Анастасия Халили заявила, что в стрельбе будет равняться на Полину Плюснину.

Сегодня Халили выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России в Рязани, допустив три промаха. Второе место заняла Плюснина , отстрелявшая чисто.

«Меня удивляет, как стреляет Полина Плюснина. В прошлом году она не была так стабильна на рубежах. Сегодня после финиша я ей сказала, что она молодец и даже ни разу не дрогнула, видела, что я ее постоянно догоняю и допустила штраф на последнем рубеже.

Я думала, что она тоже промахнется, но она боролась, как настоящий боец и профессионал. Уже не первый раз она заезжает в тройку лучших и постепенно обретает себя, поэтому нужно привыкать к такой стабильной стрельбе и только равняться на нее», – сказала Халили.