Полина Плюснина: «После вчерашней победы у меня появилась уверенность в себе»

Биатлонистка Полина Плюснина заявила, что стала увереннее в себе после победы.

Сегодня Плюснина финишировала второй в гонке преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России в Рязани. Накануне спортсменка одержала победу в спринте.

«Возможно, у Насти Халили лучше работали лыжи, но я с ней не съезжала со спуска, поэтому не могу точно сказать. Настя – лидер ходом, поэтому пока мне трудно с ней соревноваться, особенно после вчерашней гонки, в которой я полностью выложилась. Сегодня ноги были тяжелые. Мы в этом году много работали над стрельбой и скорострельностью с тренером Максимом Максимовым.

Мы много работали над изготовкой, работали на тренажере СКАТТ, чтобы сократить время между выстрелами. Конечно, я очень рада результатам в Рязани. После вчерашней победы у меня появилась уверенность в себе, и сегодня на старт уходила расслабленной и уверенной в себе», – сказала Плюснина.