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Анастасия Халили: «Воспользовалась сегодня своей сильной стороной – это ход. Понимала, что девчонки лучше стреляют, а я быстро бегу»

Анастасия Халили оценила победу в укороченном пасьюте на Кубке России в Рязани.

«Я удивилась, что первую стойку всю закрыла. Второй рубеж тоже так хорошо закрывала, но последний выстрел, наверное, поспешила. 

Воспользовалась сегодня своей сильной стороной – это ход. Не стала отсиживаться, везде работала. Понимала, что девчонки лучше стреляют, а я быстро бегу, поэтому удавалось отыгрывать на каждом круге свой штраф, и сегодня я высоко. 

Я понимала, что на каждом круге отыгрываю порядка десять секунд, поэтому удалось разложить силы и отработать тактически. Все-таки работала с запасом, впереди еще гонки. Финишный круг доехала уже так...

Трасса сегодня посыпана селитрой, достаточно ледяная. Ноги сводило, шла как-то на «вставных» ногах, может, поэтому казалось, что я иду и гуляю», – сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoсборная России жен
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