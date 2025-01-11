Жанмонно одержала шестую победу на Кубке мира в карьере, у Киркеэйде второй подиум

Лу Жанмонно одержала шестую победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня француженка выиграла золото в гонке преследования на этапе в Оберхофе. Для нее это 16-я награда на Кубке мира (6-5-5).

Второй финишировала норвежка Марен Киркеэйде, она поднимется на подиум во второй раз в карьере (0-2-0).

Бронзу завоевала шведка Эльвира Оберг, у нее 26-я награда на Кубке мира (9-8-9).